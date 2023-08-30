Hailey Bieber'ın eşi Justin Bieber'a hayranlarından tepki: Eşinin yanında utanmıyor musun?

"HAYAL BİLE EDEMİYORUM" DEMİŞTİ

Öte yandan daha önce ailesinin geleceği hakkında konuşan Hailey Bieber, çocuk isteyip, istemedikleri sorusunu da cevaplamıştı. "Gerçekten bu konuda her zaman ağlıyorum" diyen Hailey Bieber, "Çocuğum olmasını çok istiyorum ama korkuyorum. İnsanların kocam veya arkadaşlarım hakkında bir şeyler söylemesi yeterli. Bir çocuk hakkında konuşan insanlarla yüzleşmek zorunda kalacağımı hayal bile edemiyorum" ifadelerini kullanarak, endişelerini dile getirmişti.

Buna rağmen çocuk fikrine uzak olmadığını vurgulayan ünlü model, "Onları yetiştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz, sevildiklerini ve güvende hissettikleri sürece" demişti.

Fotoğraflar: Splash News, Instagram