Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Hailey Bieber'ın eşi Justin Bieber'a hayranlarından tepki: Eşinin yanında utanmıyor musun? - Magazin haberleri

        Hailey Bieber'ın eşi Justin Bieber'a hayranlarından tepki: Eşinin yanında utanmıyor musun?

        Hailey Biber, bir davette straplez mini elbisesi ve topuklu ayakkabısıyla dikkatleri üzerine çekti. Justin Bieber'ın eşi için bir hayli önemli davete penye şort, kapüşonlu sweatshirt, beyzbol şapkası ve sarı plastik terlikle gitmesi tartışma konusu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 12:47 Güncelleme: 30.08.2023 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2018'den bu yana Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile evli olan model Hailey Bieber New York'ta bir davete katıldı.

        • 2

          Hailey Bieber, davette giydiği kırmızı renkli straplez mini elbisesi, aynı renk çantası ve topuklu ayakkabısıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bieber, şıklığıyla göz doldururken eşi Justin Bieber'ın özensiz görüntüsü çok konuşuldu.

        • 3

          Eşi için bir hayli önemli davete Justin Bieber'ın penye şortu, kapüşonlu sweatshirt'ü, kafasındaki beyzbol şapkası ve ayağındaki sarı plastik terliği ise tartışma konusu oldu.

          Justin Bieber'a hayranlarından "Eşinin yanında utanmıyor musun?" yorumları yağdı.

        • 4

          Ünlü şarkıcının sürekli Hailey Bieber'dan hep birkaç adım geride yürümesi de dikkatlerden kaçmadı.

        • 5

          "HAYAL BİLE EDEMİYORUM" DEMİŞTİ

          Öte yandan daha önce ailesinin geleceği hakkında konuşan Hailey Bieber, çocuk isteyip, istemedikleri sorusunu da cevaplamıştı. "Gerçekten bu konuda her zaman ağlıyorum" diyen Hailey Bieber, "Çocuğum olmasını çok istiyorum ama korkuyorum. İnsanların kocam veya arkadaşlarım hakkında bir şeyler söylemesi yeterli. Bir çocuk hakkında konuşan insanlarla yüzleşmek zorunda kalacağımı hayal bile edemiyorum" ifadelerini kullanarak, endişelerini dile getirmişti.

          Buna rağmen çocuk fikrine uzak olmadığını vurgulayan ünlü model, "Onları yetiştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz, sevildiklerini ve güvende hissettikleri sürece" demişti.

          Fotoğraflar: Splash News, Instagram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Van'da 13 evi sel suları bastı!
        Van'da 13 evi sel suları bastı!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        "Bıçak sırtı!"
        "Bıçak sırtı!"
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        127 yıllık su şebekesi patladı!
        127 yıllık su şebekesi patladı!
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Habertürk Anasayfa