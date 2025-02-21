En iyi korku filmleri hangileridir? En çok izlenen korku filmleri nelerdir?
Haftasonu tek başınıza veya sevdiklerinizle birlikte hem dinlenmek hem de eğlenceli vakit geçirmek için korku dolu bir film gecesi geçirmeye hazır olun! İşte hem korkudan hem de senaryo ve oyunculukların kalitesinden dolayı yerinizden kalkmadan izleyeceğiniz korku filmleri...
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Haftanın bütün yorgunluğunu atmak ve güzel bir vakit geçirmek için bu korku filmleri tam size göre olabilir!
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1. RİTÜEL (2019)
Bir çift, kırsal bir memleketin efsanevi İsveç yaz ortası festivalini ziyaret etmek için Kuzey Avrupa'ya seyahat eder. Pastoral bir inziva olarak başlayan şey, hızla pagan bir tarikatın elinde giderek daha şiddetli ve tuhaf bir rekabete dönüşür.
IMDB PUANI: 7.1/10
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2. ŞEYTANIN AVUKATI (1997)
Haklı ya da haksız gözetmeksizin kazandığı davalarla dikkat çeken Kevın Lomax (Keanu Reeves) kendisine gelen büyük teklifi reddedemez ve Florida'dan New York'a taşınır. Yeni şirketinin patronu ise, John Milton (Al Pacino) adında çok zengin ve hırslı bir adamdır. Başlangıçta her şey güzel görünmektedir, davalar kazanılmaktadır, ama Kevin'in özel hayatı yavaş yavaş kararmaya, eşi Mary Ann (Charlize Theron) ile arası bozulmaya başlar. Bütün bunlarda John Milton'ın kelimelerle açıklanamayan bir etkisi vardır.
IMDB PUANI: 7.5/10
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3. ALTINCI HİS (1999)
Yardım etmeyi başaramadığı kin dolu eski bir hastası tarafından vurulduktan sonra, Philadelphia'lı bir çocuk psikoloğu, rahatsız edici bir sırrı olan küçük bir çocuğu tedavi ederek kurtuluşunu arar.
IMDB PUANI: 8.2/10
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4. KAPAN (2017)
Genç bir siyahi adam olan Chris, beyaz kız arkadaşı Rose'la birlikte, kızın ailesinin yanına, onlarla tanışmaya gider. Ancak bu kasabada tuhaf birşeyler vardır, burada yaşayan siyahlar, gizemli bir şekilde ortadan kaybolmaktadır. Burada yaşayan bir başka siyahi, Chris'ten bir an önce oradan kaçmasını ister, ancak bu basit bir iş olmayacaktır.
IMDB PUANI: 7.8/10
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5. EVDEKİ DÜŞMAN (2009)
Doğmamış çocuklarının trajik ölümü Kate ve John’u perişan etmiştir. Hayatlarını normale döndürmek için bir çocuk evlât edinmeye karar verirler. Yöredeki bir yetimhanede gittiklerinde Esther adındaki küçük bir kıza adeta çekildiklerini hissederler, ama Esther göründüğü gibi değildir. Kate, John’a ve diğerlerine Esther’ın sevimli maskesinin ardındaki yüzünü göstermeye çalışır.
IMDB PUANI: 7.0/10
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6. SON DURAK (2000)
Alex lise arkadaşları ile beraber Paris'e gezmeye gitmeye hazırlanmaktadır. 180 numaralı uçağın düşüşünü önceden gören Alex arkadaşlarını uyarır. Uçağa binmenin iyi bir fikir olmadığına ikna eder ve uçak da gerçekten düşer. Böyle bir kazadan kurtulmalarına rağmen arkadaşları garip bir şekilde bir bir ölür.Cinayetlerin yerini ve zamanını önceden sezmeye başlayan Alex ölüme karşı koymaya çalışır.
IMDB PUANI: 6.7/10
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7. ZOMBİ EKSPRESİ (2016)
Seok-woo (Yoo Gong) kızı Soo-ahn ile birlikte Seul'den Busan'a gitmek üzere bir hızlı trene binmişlerdir. Ancak yolculuk esnasında hızla yayılan bir virüs baş gösterir ve virüse yakalanan herkes kana susamış zombilere dönüşmeye başlar. Virüsten etkilenmemiş yolcular, Busan'a sağ salim varabilmek için son derece tehlikeli bir yolculuğu tamamlamak zorunda kalacaktır.
IMDB PUANI: 7.6/10
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8. DÜNYA SAVAŞI Z (2013)
Zombi Savaşı’nın gerçek dehşetiyle yüzleşmenin vaktidir… Çin’de ortaya çıkan bir virüs insanları yaşayan ölüler haline getirmektedir. Ve insan oğlu ikiye ayrılır. Brad Pitt'in hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlendiği film, insanlar ve zombiler arasında yaşanan sıra dışı bir savaşı odağına alıyor. Film Max Brooks'un aynı adlı kitabından uyarlandı.
IMDB PUANI: 7.0/10
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9. KORKU SEANSI (2013)
Gerçek bir hikayeden uyarlanan “Korku Seansı / The Conjuring”, paranormal olayları araştıran Ed ve Lorraine Warren’ın nasıl dünyaca meşhur olduklarının korkutucu hikayesini anlatıyor; olaylar Ed ve Lorraine’in, karanlık bir varlık tarafından hayatları alt üst edilen bir ailenin çiflik evine çağırılmalarıyla başlıyor. Şeytani bir varlıkla yüzleşmeye zorlandıklarında, Warrenlar, kendilerini hayatlarının en korkunç vakasının içinde buluyorlar.“Korku Seansı / The Conjuring”in başrollerinde Academi Ödülü adayı Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ron Livingston ve Lili Taylor yer alıyor. Filmin yönetmeni ise James Wan.
IMDB PUANI: 7.5/10
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10. HALKA (2002)
Karanlık imajlarla dolu bir video-kaset. Kasedi izleyenler 7 gün içinde gizemli bir şekilde ölüyorlar. Gazeteci Rachel Keller da 4 gencin ölmesi üzerine olayı araştırmaya karar veriyor ve kaseti bizzat izliyor. Bu deneyimin ardından kendisiyle birlikte oğlunun da hayatı tehlikeye giren ve arkadaşı Noah’ın yardımını isteyen Keller’a olayı çözmek için sadece 7 gün kalıyor.
IMDB PUANI: 7.1/10