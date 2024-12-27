7. Bitirim İkili (1998)

Dedektif ve Müfettiş Lee, Hong Kong polisine bağlı uzak doğu dövüşleri konusunda rakip tanımayan son derece başarılı bir polis memurudur. Hayatta en çok değer verdiği varlık ABD'ye Çin Konsolosu olarak atanan çok saygı duyduğu bir bürokratın 11 yaşındaki kızı Soo Yung'dur. Soo Yung içinde Lee, en iyi dostu ve koruyucu meleğidir. Fakat, Çin Konsolosu, ABD'ye gidip yeni görevine başladıktan kısa bir süre sonra, Soo Yung kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılır. Bunun üzerine Lee, Amerika'ya gönderilerek Soo Yung'u bu kişilerin elinden kurtarmakla görevlendirilir. Lee, Amerika'da hiç ummadığı bir durum ile karşılaşır. FBI, LAPD dedektiflerinden biri olan James Carter'ı da bu iş için görevlendirmiştir. Carter, sorumsuzluğu, vurdumduymazlığı ile çalıştığı kişiler için bir kabustur. Fakat FBI'ın amacı bir yabancı olan Carter'ı kendi işlerine karıştırmamaktır. Bu operasyonda Carter, aslında esas görevinin Lee'ye göz kulak olup, onu olaylardan uzaklaştırma olduğunu öğrenince çok bozulur fakat üstlerine karşı çıkamaz. Fakat, Lee, Carter'a rağmen olayın peşini bırakmaz. Kısa bir süre sonra Carter'da bu olayın adam kaçırmadan daha derin bir olay olduğunu öğrenir. Birbirinden uzak iki ülkenin, birbirinden farklı karakter yapılarına sahip iki dedektifi, küçük bir çocuğu kurtarmak için kolları sıvar. Kendi kafalarına göre hareket ettiklerinden, FBI ile de bozuşurlar. Ama küçük kızı kurtarmaya kararlı iki dedektif, bunun için her şeyi yapmaya hazırdır.

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