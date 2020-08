Son günlerin gündem maddelerinden biri Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilip çekilmeyeceği. Birçok yabancı ünlü, çekilmemesi gerektiğini düşünüyor. Mehmet Çalışkan, Habertürk 'Haftanın Portresi'nde o ünlülerden Gal Gadot, Olivia Wilde, Salma Hayek, Eva Green ve Florence Pugh'ın kariyerlerini derledi

Kadınlara yönelik şiddetin önlenebilmesi için 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi', 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 121'inci toplantısında kabul edilerek imzaya açıldı.

İmzaya İstanbul'da açıldığı için 'İstanbul Sözleşmesi' olarak tanımlanan sözleşmeyi ilk imzalayan ülke Türkiye oldu. (11 Mayıs 2011)

Türkiye, aynı zamanda 'İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe ilk alan ülkelerden biri. (1 Ağustos 2014)

Aralarında İngiltere'nin de olduğu birçok ülke, imzalamış olmasına rağmen daha sonra sakıncalı olduğuna kanaat getirerek 'İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe sokmadı.

Geçtiğimiz günlerde ise Polonya, 'İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldıracağını açıkladı.

Peki 'İstanbul Sözleşmesi'nin karşıtlarının tezi nedir?

Karşıtları; 'İstanbul Sözleşmesi'nin geleneksel aile kavramı bağlamında 'cinsiyet teorisini' desteklediğini, kadınlara yönelik şiddeti engellemediği gibi boşanmaları artırdığını dile getiriyor.

'İstanbul Sözleşmesi'nin karşıtları, sözleşmenin sakıncalarını 10 maddeyle çerçeveledi.

1- Sözleşmenin merkezinde toplumsal cinsiyet kavramı vardır.

2- Toplumsal cinsiyet savunucularının dine ve geleneğe bakışı yanlıdır.

3- Ele alınan şiddetin içeriği belirsizdir.

4- Ayrımcılık yapılmaması adına cinsel yönelim ve cinsel kimlik kavramları legalleştirilmektedir.

5- Şiddetin önemli bileşenlerini görmezden gelmektedir.

6- Uygulandığı yıllar boyunca şiddeti önleyememiştir.

7- Eşler arasında arabuluculuğu yasaklamaktadır.

8- Dünyanın pek çok ülkesinde tepkiyle karşılanmaktadır.

9- Aile kanunumuz Avrupa Konseyi tarafından belirlenmektedir.

10- Değerlerimizi referans alan yasalar yapılması mümkündür.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'İstanbul Sözleşmesi' ile ilgili kapsamlı bir rapor sunuldu. Raporda, sözleşmenin yürürlüğe girdiği 2014'ten bu yana boşanma davalarındaki sayılar da yer aldı. Rapora göre boşanma sayıları her yıl arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, raporu inceledikten sonra 'Yürürlükte kalmalı' – 'Yürürlükten çıkarılmalı' konusundaki farklı görüşleri değerlendirecek. Ardından da Türkiye'nin 'İstanbul Sözleşmesi' konusunda yol haritası belirlenecek. 'İstanbul Sözleşmesi' hakkında alınacak kararın 5 Ağustos'ta AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Türkiye'de birçok ünlü, 'İstanbul Sözleşmesi'nin sakıncalı olmadığı kanaatinde olduklarını belirterek yürürlükte kalması gerektiğini dile getirdi / getiriyor.

Türkiye'nin 'İstanbul Sözleşmesi' hakkında vereceği karar, dünyaca ünlü yıldızların da gündeminde bulunuyor.

Mehmet Çalışkan, Habertürk 'Haftanın Portresi'nde Türkiye'nin 'İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmaması gerektiğini düşünen Gal Gadot, Olivia Wilde, Salma Hayek, Eva Green ve Florence Pugh'ın kariyerlerini derledi.

Gal Gadot...

Sinemanın 'Wonder Woman'ı.

Adı İbranice'de 'Nehir Kıyısı' anlamına gelen Gal Gadot'ın ataları, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1948'de kurulan İsrail'e göç etti.

2004'te 19 yaşındayken İsrail Güzellik Yarışması'na katılan Gal Gadot, ülkesini temsil etmek için Miss Universe'ye katıldı ancak ilk 15'e giremeyerek finale kalamadı.

Zorunlu olduğu için İsrail Savunma Kuvvetleri'nde iki yıl askerlik yapan Gal Gadot, kışladan ayrıldıktan sonra kendini model olarak podyumlara attı.

Modellik yaptığı dönemde aynı zamanda hukuk öğrenimi gören Gal Gadot, oyunculuk da yapmaya karar vererek 2007'de İsrail yapımı 'Bubot' adlı Tv dizisinde rol aldı.

Bu diziyle dikkatleri üzerine çeken Gal Gadot, 2008 yapımı '007 James Bond' filmi 'Quantum of Solace'ın seçmelerine çağrıldı. Seçmeleri yapan oyuncu yönetmeni, Bond kızı 'Camille Montes' karakteri için Gal Gadot'un yerine Olga Kurylenko'yu tercih etti.

İlk sinema filmi oyunculuğu deneyiminde hayal kırıklığı yaşayan Gal Gadot, 'Entourage' ve 'The Beautiful Life' adlı Tv dizilerinde rol aldıktan sonra dünyaca ünlü bir oyuncu olmasını sağlayan 'Hızlı ve Öfkeli 4'ün seçmelerine çağrıldı.

Filmin yönetmeni Justin Lin, askerlik eğitiminde edindiği yakın dövüş teknikleri ve silah kullanma becerisi nedeniyle Gal Gadot'ı hiç düşünmeden kadroya alarak 'Gisele Yashar' karakterini verdi.

Kadınların sinemada çoğunlukla kalbi kırılmış zavallı karakterleri canlandırmasından dolayı güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen 'Gisele Yashar'ın kendisi için çok özel anlamlar taşıdığını söyleyen Gal Gadot, 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin 3 filminde rol alarak şöhretini artırdı.

'Batman ve Süperman: Adaletin Şafağı'nın yapımcıları, filmin çekimlerinin başlamasının 3 yıl öncesinde Gal Gadot ile 'Wonder Woman' karakteri için sözleşme imzaladı.

Yapımcıların Gal Gadot'u seçme nedeni, filmin 2016'da gösterime girmesiyle gözler önüne serildi.

'Batman' ve 'Süperman'e rağmen 'Wonder Woman'ın izleyici üzerinde bıraktığı etki karakterin tek başına film olmasının yolunu açtı.

Gal Gadot, 'Wonder Women' ve 'Wonder Women 1984'te rol alarak sinemada başrole yükseldi.

Olivia Wilde...

Annesi; ABD'nin ünlü Tv programı '60 Minutes'in yapımcısı Leslie Cockburn.

Babası; İrlandalı gazeteci Andrew Cockburn.

Olivia Wilde, küçük yaşlardan beri arzuladığı oyunculuğa adım atmak için önce Dublin'deki The Gaiety School of Acting'de öğrenim gördü.

2003'te 'Cartaz Cultural' adlı Tv dizisinde misafir oyuncu olarak başladığı kariyerinin ilk yıllarında yardımcı karakterler için kamera karşısına geçen Olivia Wilde, 2006 yapımı 'Turistas'daki 'Bea' ile başrole yükseldi.

2006'da bir derginin yaptığı 'En Seksi 100 Kadın' anketinden 95''inci çıkan Olivia Wilde, 2009'da aynı ankette birinci oldu.

Olivia Wilde, 2010 yapımı 'Tron Legacy'de 'Quorra'yı canlandırdı.

Salma Hayek...

Lübnan asıllı zengin bir işadamı olan Sami Hayek ile opera sanatçısı Diana Jimenez'in kızı olan Salma Hayek, lise eğitimini tamamladıktan sonra küçük yaşlarda arzuladığı oyunculuğa hazır olduğunu hissederek 1980'lerin sonunda 'Teresa' adlı bir operada rol aldı.

Aynı zamanda da üniversiteye başladı.

Annesinin yardımıyla rol aldığı operada dikkatleri üzerine çeken Salma Hayek, oyunculuğu ABD'de yaptığı takdirde dünyaca ünlü biri olacağına kanaat getirerek yüksek öğrenim gördüğü Universidad Iberoamericana Uluslararası İlişkiler'i bırakarak 1991'de Los Angeles'a gitti.

Meksika'da ünlü bir oyuncu olsa da Hollywood'da tanıdığı kimsesi olmayan Salma Hayek, öncelikle bir yandan Stella Adler'dan oyunculuk dersleri, diğer yandan aksanını düzeltmek için diksiyon dersleri aldı. .

Oyunculuk dersleri bitmiş, aksanını düzeltmişti ama henüz filmlerde rol alma adına hiçbir gelişme olmamıştı.

En sonunda 1993'te 'Mi Vida Loca'da yardımcı oyuncu olarak kamera karşısına geçen Salma Hayek, ilk sinema deneyimini yaşamıştı ama film hem bağımsızdı hem de başrol değildi.

Kimsenin kendisinin farkında olmayacağını düşünen Salma Hayek'in beklediği gün, ünlü yönetmen Robert Rodriguez'in 'Mi Vida Loca'yı izleyip güzelliğinden ziyadesiyle etkilenmesiyle geldi. Rodriguez, çekeceği 'Desperado' için Hayek'e teklifte bulundu.

Antonio Banderas ile başrolü paylaşan Salma Hayek, 1995'te gösterime giren 'Desperado'nun yüksek gişesiyle bir anda şöhret oldu.

1999'da 'Vahşi Vahşi Batı'da Will Smith ve Kevin Kline ile başrolü paylaşarak ikinci büyük çıkışını yapan Salma Hayek, o dönemlerde ABD'nin en çok fotoğrafı çekilen kadını oldu.

Salma Hayek, kariyerinin zirvesine çıktığı 2002 yapımı 'Frida' ile 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar'a aday gösterildi. Hayek, Oscar'ı kazanamamış olsa da 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar'a aday gösterilen ikinci Latin Amerika asıllı oyuncu olma payesini kazandı.

Salma Hayek, kariyerini 2005'te Cannes Film Festivali'nde jüri üyeliği yaparak taçlandırdı.

2014 yapımı 'Everly'

Eva Green...

Diş hekimi Fransız Walter Green İsveçli oyuncu Marlene Jobert'ın ikiz kızlarından biri olan Eva Green, Isabelle Adjani'nin 'The Story of Adele H' filmindeki performansına hayran kalarak oyuncu olmaya karar verdi.

Ne var ki önce üniversite öğrenimi görmeliydi.

Eva Green, Paris Amerikan Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra bir yandan Ejiptoloji (Mısırbilimi) ile ilgilenmeye başladı diğer yandan Paris'teki St. Paul Drama Okulu'nda oyunculuk dersleri aldı.

Daha sonra Londra'da Webber Douglas Dramatik Sanatlar Akademisi'ne devam eden Eva Green, 'Jalousie en Trois Fax' adlı oyundaki performansıyla Molière Ödülü'ne aday gösterildi.

'Jalousie en Trois Fax' ile dikkatini çektiği Bernardo Bertolucci'nin teklifiyle 2003'te 'Düşler, Tutkular ve Suçlar' ile sinemaya başlayan Eva Green, ardından 'Arsene Lupin'de rol aldı. Green, ardından 'Cennetin Krallığı'ndaki erkek egemen kadro ve hikâyede 'Sibylla' karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

'007 James Bond' serisi için yeni bir dönem başlamıştı. Hem 'James Bond'u canlandıracak oyuncu değişmiş hem de filmin daha sert bir yapıya sahip olmasına karar verilmişti.

2006 yapımı 'Casino Royale'de Daniel Craig ile başrolü paylaşan Eva Green, 'Vesper Lynd' karakteriyle BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü'nü kazandı.

Daha sert yapıya sahip yeni James Bond da, Daniel Craig de kabul görürken Eva Green, şöhretini küresel hale getirdi. Green, o tarihten sonra iki Tv dizisi ve 15 sinema filminde rol aldı.

Florence Pugh...

Restoran sahibi Clinton Pugh ile dans eğitmeni Deborah Pugh'un kızı olarak Oxford'da doğan Florence Pugh, çocukken trakeomalaziye yakalandı.

Ailesi, sıcak havanın Florence Pugh'a iyi geleceği kanaatiyle İspanya'daki Sotogrande'ye taşındı. 3 yıl sonra sağlığına kavuşmasıyla Oxford'a geri döndüler.

Ailesinin aldırdığı özel eğitimi oyunculuk arzusuyla bırakan Florence Pugh, 'The Falling' ile oyunculuğa adım attı. 'Abbie Mortimer' karakteriyle eleştirmenlerden övgüler alan Pugh, 2016 yapımı 'Lady Macbeth'deki 'Katherine Lester' ile BIFA En İyi Performans Ödülü'nü kazandı.

2019'da Avrupa'da 30 yaşın altındaki en etkili 30 kişiyi listeleyen Forbes'un '30 Altı 30 Kişi Listesi'nde yer alan Florence Pugh, 1950'lerde Kaliforniya'da geçen, Olivia Wilde tarafından yönetilecek bir gerilim filmi olan 'Don't Worry Darling'de Shia LaBeouf ve Chris Pine ile oynayacak.

