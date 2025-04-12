Haftanın Kitapları

EMANET

(Bige Güven Kızılay)



Bige Güven Kızılay, Emanet romanının İnkılap Kitabevi’nden çıkan yeni baskısıyla okurlarını derinlikli bir hikâyeyle buluşturuyor. Kimlik, aidiyet ve geçmişle hesaplaşma üzerine etkileyici bir anlatı sunan Emanet, sadece bir karakterin içsel yolculuğunu değil, Türkiye’nin geçmişinden bugüne uzanan kültürel ve tarihsel dokusunu da edebiyatın güçlü diliyle aktarıyor. Amerika’da başarılı bir avukat olan Yasemin, kendisine bırakılan bir emaneti almak için Türkiye’ye döner. Ancak bu yolculuk, onun yalnızca maddi bir mirasın peşinden gitmesini değil, aynı zamanda kendi geçmişiyle yüzleşmesini de beraberinde getirir. Dedesiyle ve onun anılarıyla örülü eski ev; saklı kalmış sırları, köklerini ve kimliğini yeniden keşfetmesine neden olur. Köy enstitüsü mezunu dedesinin derin duygularla örülü hatıraları ve Türkiye’nin yakın tarihine dair panoramik bir anlatıyla harmanlanan roman, bireysel ve toplumsal belleği iç içe geçirerek okuru derin düşüncelere sevk ediyor.