Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
- 1
TUT ELİMDEN İSTANBUL
(Fügen Ünal Şen)
Gazeteci Fügen Ünal Şen Mona Kitap'tan çıkan son romanı Tut Elimden İstanbul'da, işgal günlerinde yaşananları roman kahramanlarının tanıklıklarıyla anlatıyor. Şen, romanında okuru o günlerde, 1918-1923 yılları arasında İstanbul sokaklarında dolaştırıyor. Tut Elimden İstanbul, işgalin olduğu kadar işgali yaşayanların romanı da. Duygular ön planda. Tarihi gerçekler ve duygular harmanlanmış. “Tarih kitaplarında yazılanları toparlamak değildi derdim, o kitaplarda sıkışıp kalmış insan öykülerinin peşindeydim ben” diyen Fügen Ünal Şen, o öykülere ulaşmak için dönemin tanıklarının yazdığı kitapları, hatıratları, belgeleri araştırmış. Kitap yaklaşık beş yıl süren işgalin en önemli olaylarının yaşandığı altı farklı günü, dönemin gerçek mekanlarını ve kişilerini roman kahramanlarının tanıklıklarıyla anlatıyor. Okuru o güne ve oraya götürüyor.
- 2
BIÇAK SIRTINDA DİYALOGLAR
(Sam Horn)
Boyner Yayınları, 26 yıldır bestseller olan ve ilgiyle takip edilen Tongue Fu! kitabının yazarı Sam Horn’un yeni kitabı Bıçak Sırtında Diyaloglar’ı okuyucuyla buluşturuyor. Zor ve karmaşık iletişimlerde etkili olmayı öğreten bir başucu kitabı özelliği taşıyan kitapta Sam Horn, iş dünyasından aile ilişkilerine kadar iletişimin her alanında, kişilerin maruz kaldığı stresli ve karmaşık durumlarla başa çıkma becerilerini paylaşıyor. Kişisel ve profesyonel hayatta karşılaşılabilecek tüm zorlu iletişim senaryosuna yönelik önemli stratejileri de paylaşan Bıçak Sırtında Diyaloglar, etkili iletişim ve kişisel gelişim konusunda kendini geliştirerek başarılı ve huzurlu ilişkiler kurmak isteyenler için rehber olacak bir kitap.
- 3
SABAHIN ÜÇÜ
(Gianrico Carofiglio)
İtalya’nın en çok okunan yazarlarından olan Carofiglio, Eren Cendey çevirisiyle İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan ve 80’ler Marsilya’sının ana karakterlerden biri olduğu bu hikâyede sade bir anlatımla derin anlamların peşine düşerken hayatta en çok kıymet verileceklerin altını zarafetle çiziyor. Anne ve babası o henüz çocukken ayrılan genç Antonio, bir gün sebebi belirsiz krizler yaşamaya başlar; konan teşhise göre epilepsi hastasıdır. Marsilya’da alanında uzman bir doktorun methini duyan aile, soluğu turistlerce tekinsiz bulunan bu eski liman şehrinde alır. Muayeneden sonra durumun geçici olduğunu öğrenirler fakat emin olabilmek için son bir test yapılmalıdır...
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- 4
ÇAN
(Iris Murdoc)
Ayrıntı Yayınları, geçtiğimiz yüzyılın en zeki kadını olarak kabul edilen İngiliz filozof ve yazar Iris Murdoch’un tüm kitaplarını yayımlamaya, yazarın hem komik hem de hüzünlü romanı Çan ile devam ediyor! Murdoch’un ilk olarak 1958’de yayımlanan dördüncü romanı Çan, ahlak, maneviyat, özgürlük, evlilik, cinsellik ve iyiyle kötü arasındaki mücadele gibi temaları odağına alarak bir topluluktaki kayıp ruhların hikâyesini anlatıyor. Kilise dışı bir dini topluluk üyeleriyle, gruba geçici olarak dahil olan bir grup yabancının karmaşık ilişkiler ağına odaklanan romanda dış dünyayla bağlarını koparmadan dini yaşamın nimetlerinden yararlanmak isteyen topluluk üyeleri, aralarına yabancıların karışmasıyla ciddi bir sınavdan geçerler.
- 5
OTUZ DOKUZ BASAMAK
(John Buchan)
İskoç yazar John Buchan’ın iflah olmaz seyyah ve maceraperest Richard Hannay karakterini okurla tanıştırdığı Otuz Dokuz Basamak, Birinci Dünya Savaşı’na günler kala yaşanan soluk soluğa, uluslararası bir casusluk yarışını anlatıyor. Hitchcock’un muhteşem sinema uyarlaması dahil olmak üzere birçok filme ve tiyatro oyununa esin kaynağı olan, 20. yüzyılın en kült polisiye-macera romanı Otuz Dokuz Basamak, şimdi Celâl Üster çevirisiyle Can Yayınları’nda! Kitap aksiyon ve gerilim dolu olay örgüsü ve heyecan verici kovalamaca sahneleriyle okura, sürükleyici bir okuma deneyimi yaşatıyor.
- 6
DERKENAR
(Feridun M. Emecen)
VakıfBank Kültür Yayınları “Derkenâr” isimli kitabı okurlarıyla buluşturuyor. Türk tarihi hakkındaki araştırmalarda akademik ve bilimsel üslup dendiğinde akla ilk gelen isimlerden Feridun M. Emecen’in kitaplarına girmemiş yazıları, notları ve söyleşilerinden oluşan bu seçki, yaşamını bilimsel tarih yazıcılığına adamış bir tarihçinin adeta çalışma odasını simgeliyor. Derkenâr’da Emecen, ayrıca Osmanlı tarihinin en tartışmalı konularına yanıt ararken, seçkin tarihçilere özgü irdeleyici bir tutum takınıyor ve okurunu tarih yazıcılığını doğru anlamaya davet ediyor.
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- 7
İŞARET
(Frida İsberg)
Yakın gelecek, İzlanda. Empati Testi adı verilen yeni bir teknoloji, bireylerin merhamet seviyesini ölçerek iyi ile kötüyü ayırt etmeyi, böylece toplum huzurunu kaçıracak olası eylemlerin önüne geçmeyi vadediyor. Kısa bir süre sonra testin zorunlu tutulup tutulmayacağını oylamak için referanduma gidilecek. Ulus ikiye bölünmüş durumda. Bir taraf testin daha güvenli bir toplum yaratacağına inanırken diğer taraf işaretlemeyi gayriinsani görüyor. İzlanda edebiyatının aykırı sesi Frida İsberg’in Domingo Yayınları'ndan çıkan tedirgin edici ve sürükleyici bu çağdaş romanı, bize korkuyla mı yoksa insanların birbirine olan inancıyla mı dönen bir dünyada yaşamak isteyeceğimizi soruyor.
- 8
SEYRÜSEFER
(Salim Fikret Kırgi)
Salim Fikret Kırgi’nin İletişim Yayınları'ndan çıkan romanı tuhaf gibi görünen karşılaşmaların, hatta başlı başına tuhaf olan her şeyin aslında sıradan şeyler olabileceğini, insanların durumları nasıl da kendilerine göre şekillendirebildiklerini göstererek başlıyor. Bir şehirlerarası vapur yolculuğunda iki yabancı karşılaşıyor; hikâyesini yazması için birini arayan medyum ve anlatacak hikâye arayan yazar... Sonra iş, bir medyumun kişisel tarihinin anlatılmasına kalıyor ve yazılmasına! Rüyalarda görülüp malum olanlar, yıldızların tayin ettiği kader çizgileri... Seyrüsefer, kapısı görünenin ardındaki öte âlemlere de açılan, içeri gireni kolay kolay bırakmayan bir ilk roman…
- 9
DOĞRULUK PERİSİ OKULA GİDİYOR
(Matt Haig)
Kendin olmak varken, Normal olmaya çalışmak neden? Olmadığın birine dönüşmeye çalışma Kendin olmak en iyisi, hiç boşuna yorulma... Doğruluk Perisi bu yeni macerada Aada’yla beraber okula gidiyor. Doğrular yüzünden okul karışıyor, üstelik bu kez karşılarına bir zorba çıkıyor. Peri ile Aada arkadaşlığın ve kendi olmanın önemini keşfediyor. Bildiğiniz gibi Doğruluk Perisi doğruları söylemekten asla vazgeçmez, karşısına bir trol çıksa bile fark etmez. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan, kitapları çok sevilen Matt Haig’in yeni hikâyesini Chris Mould resimledi.
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