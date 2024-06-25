Haftanın Kitapları

SABAHIN ÜÇÜ

(Gianrico Carofiglio)



İtalya’nın en çok okunan yazarlarından olan Carofiglio, Eren Cendey çevirisiyle İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan ve 80’ler Marsilya’sının ana karakterlerden biri olduğu bu hikâyede sade bir anlatımla derin anlamların peşine düşerken hayatta en çok kıymet verileceklerin altını zarafetle çiziyor. Anne ve babası o henüz çocukken ayrılan genç Antonio, bir gün sebebi belirsiz krizler yaşamaya başlar; konan teşhise göre epilepsi hastasıdır. Marsilya’da alanında uzman bir doktorun methini duyan aile, soluğu turistlerce tekinsiz bulunan bu eski liman şehrinde alır. Muayeneden sonra durumun geçici olduğunu öğrenirler fakat emin olabilmek için son bir test yapılmalıdır...