Haftanın Kitapları

DANTE'NİN CEHENNEMİ

(Paul & Gaëtan Brizzi)



1977 yılında Fracture ile en iyi kısa animasyon dalında César kazanarak isimlerini duyuran ikiz kardeşler Paul ve Gaëtan Brizzi, Dante'nin İlahi Komedya'sının en ünlü bölümünü, tüm zamanların en büyük edebi eserlerinden biri olan Dante'nin Cehennemi’ni uyarlayarak eşsiz bir işe imza attıyorlar. İlahi Komedya'nın ilk bölümü olan Cehennem’de başkahramanlar olan Dante ve Vergilius, Dante’nin Cennet’teki ilham perisi Beatrice’yi bulabilmek için Cehennem'in dokuz çemberini dolaşırlar. Eserin ruhuna ihanet etmeden hikâyeyi herkes için ulaşılabilir ve anlaşılabilir kılmayı başaran bu uyarlama hikâyenin dramatik gerilimini ve konunun kaçınılmaz karanlığını da birebir koruyarak Dantevari grafiklerle okurları edebi bir yolculuğa çıkartıyor.