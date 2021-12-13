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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

13.12.2021 - 12:30 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • YA SİZ NASILSINIZ, DR. SACKS
    (Lawrence Weschler)

    Karısını Şapka Sanan Adam ve sinemaya da aktarılan Uyanışlar ile nöroloji bilimine karşı dünya çapında bir ilginin oluşmasına sebep vermiş, bütün çalışmaları her hastasına özenle sorduğu “Nasılsınız?” sorusunun etrafında gelişmiş romantik bir bilim insanının, Oliver Sacks’ın biyografisi Domingo Yayınevi tarafından Ebru Kılıç çevirisiyle okurlarla buluşturuluyor. Ya Siz Nasılsınız, Dr. Sacks’ta gazeteci ve Sacks’ın yakın dostu Lawrence Weschler, kendini Don Kişot’un Sanço’su rolüne sokarak bizlere müthiş bir Oliver Sacks portresi sunuyor. 

  • TURAN CADDESİ NO:25
    (Hakan Güneri)

    Başarılı tiyatro oyuncusu ve yönetmen Hakan Güneri'nin polisiye romanı 'Turan Caddesi no:25' Alfa Yayınevi tarafından okurlarla buluşturuldu. Bir üçlemenin ilk kitabı olarak raflarda yerini alan roman, akıcı hikâye örgüsü, güçlü anlatımı ve okuyucuda yarattığı heyecanla, kitabı benzerlerinden ayrıştırıyor. Bir Başkomiser… Cihangirin ara sokaklarında işlenen çocuk cinayetleri ve asla yakalanamayan bir seri katil… Yazar, okuyucuyu özenle tasarladığı atmosferi ve merak uyandıran karakterleri ile  polisiye dünyasının içine çekiyor. 

  • TRANSİT YOLCULAR
    (Müge İplikçi)

    Çağdaş edebiyatın usta yazarlarından Müge İplikçi, Can Yayınları'ndan çıkan bu kitabında gitme ve kalma eylemini, yaşam yolculuğunu kurguyla harmanlıyor. Öykülerinde yazgılarından kaçmaya çalışan sıra dışı kadınları ele alırken aynı zamanda bu ortak mücadeleden doğan dayanışmalarını zarif bir kalemle anlatıyor. Birbiriyle bağlantılı olan bu hikâyeler, kesişen ve iç içe geçen hayatlar ayrılıp birleşen tren rayları gibi önümüze seriliyor. 

  • SİHİRLİ FÜLÜT
    (W.A. Mozart)

    VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), 18’inci yüzyılın dahi bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart’ın müziğiyle taçlanmış bir opera şaheseri olan “Sihirli Flüt”ü, Murat Kaymaz’ın çevirisiyle okurlarla buluşturuyor. Klasik müzik tarihine damga vuran Wolfgang Amadeus Mozart’ın bestelediği Sihirli Flüt’ün Emanuel Schikaneder tarafından şarkılı oyun (Singspiel) olarak kaleme alınan librettosu, VBKY'nin Müzik Klasikleri’nin ilk kitabı olarak yayımlandı. Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından Türkiye’de de pek çok kez sahnelenen Sihirli Flüt’ün hikâyesi bir Alman masalına dayanıyor.

  • YENİ YIL YENİ HAYAT
    (Debbie Macomber)

    Kitapları onlarca dile çevrilen ve satış rekorları kıran New York Times çoksatan yazarı Debbie Macomber’dan yürekleri ısıtacak bir kış romanı: Yeni Yıl Yeni Hayat, Epsilon logosuyla raflarda! Çok sevilen Noel romanlarına bir yenisini ekleyen Macomber, Yeni Yıl Yeni Hayat’ta aşkın, değişmesi en zor hayatları bile nasıl değiştirip güzelleştirdiğini ve güçlü aile bağlarının dönüştürücü etkisini her zamanki duygu yüklü, eğlenceli, içten anlatımıyla kaleme alıyor.

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