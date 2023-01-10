‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’, 439.559 kişi tarafından izlenirken diğer 33 filmin toplam gişesi, 276.984 oldu.

‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’nın gişesinde şöyle çarpıcı bir detay dikkatleri çekti.

‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’, 692 salonda gösterime girdi.

Gişedeki en yakın rakibi ‘Avatar: Suyun Yolu’ ise 811 salonda izleyiciyle buluşmaya devam etti.

‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’, 119 daha fazla salonda gösterimde olan ‘Avatar: Suyun Yolu’ndan yüzde 157.3 daha fazla izlendi.

‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’, kendilerine ulaşan bir uzaylıya yardım etmeye çalışan ‘Akın’ ve ‘Hayri'nin hikâyesini anlatıyor.