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        Haberler Bilgi Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 28 Aralık Cumartesi İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Hafta sonu hava nasıl olacak? 28 Aralık İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Hafta sonunun gelişiyle birlikte hava durumuna ilişkin sorgulamalar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı hava durumu tahmini raporu ile hafta sonu hava nasıl olacak sorusu yanıt buldu. İşte 28 Aralık 2024 Cumartesi Meteoroloji ile İzmir, Ankara, İstanbul son hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 01:18 Güncelleme: 28.12.2024 - 01:18
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        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Aralık Cumartesi günü için hava tahmini raporunu kendi sitesi üzerinden duyurdu. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece azalacağı diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, 'Hafta sonu hava nasıl olacak?" İşte detaylar...

        • 2

          HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Ankara’nın kuzeyinin yüksekleri ile Çankırı çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Rize, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        • 3

          İSTANBUL 4°C, 9°C

          Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        • 4

          İZMİR 5°C, 10°C

          Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

        • 5

          ANKARA 2°C, 7°C

          Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

        • 6
        • 7
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