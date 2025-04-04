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        Haberler Bilgi Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak? 5-6 Nisan Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Hafta sonu hava nasıl olacak? 5-6 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Hafta sonunun gelişiyle birlikte Türkiye genelindeki hava durumu gündemi meşgul etmeye başladı. Hafta sonu için plan yapmayı düşünenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporunu mercek altına aldı. Peki, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" İşte MGM ile 5-6 Nisan Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 23:48 Güncelleme: 04.04.2025 - 23:48
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        • 1

          Nisan ayının gelişiyle birlikte, yurt genelinde soğuk hava dalgası etkili olmaya başladı. Türkiye genelinde yağışlı havanın etkili olması beklenirken, Rusya üzerinden gelecek yeni soğuk hava dalgası Ankara ve iç bölgelerde kar yağışına dönebilir. Peki, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" 5-6 Nisan Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

        • 2

          HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

          MARMARA

          Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

          İSTANBUL 7°C, 14°C

          Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde yerel olmak üzere Avrupa yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          EDİRNE 7°C, 18°C

          Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          KIRKLARELİ 7°C, 16°C

          Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          İZMİR 11°C, 18°C

          Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          KOCAELİ 7°C, 17°C

          Parçalı ve çok bulutlu

        • 3

          EGE

          Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

          A.KARAHİSAR 3°C, 12°C

          Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

          DENİZLİ 9°C, 15°C

          Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          İZMİR 11°C, 18°C

          Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          MUĞLA 5°C, 13°C

          Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        • 4

          AKDENİZ

          Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusu ile Hatay kıyıları, Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

          ADANA 10°C, 19°C

          Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

          ANTALYA 11°C, 17°C

          Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

          HATAY 11°C, 19°C

          Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

          MERSİN 13°C, 18°C

          Çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        • 5

          İÇ ANADOLU

          Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

          ANKARA 5°C, 12°C

          Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

          ESKİŞEHİR 3°C, 14°C

          Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

          KONYA 3°C, 15°C

          Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

          NEVŞEHİR 4°C, 14°C

          Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        • 6

          BATI KARADENİZ

          Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

          BOLU 6°C, 15°C

          Çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

          KARABÜK 6°C, 16°C

          Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

          SİNOP 8°C, 14°C

          Çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

          ZONGULDAK 8°C, 13°C

          Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        • 7

          ORTA ve DOĞU KARADENİZ

          Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

          AMASYA 7°C, 16°C

          Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

          ARTVİN 10°C, 20°C

          Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

          SAMSUN 9°C, 13°C

          Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

          TRABZON 10°C, 13°C

          Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        • 8

          DOĞU ANADOLU

          Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

          ERZURUM 0°C, 11°C

          Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve karla karışı yağmurlu

          KARS 0°C, 12°C

          Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu

          MALATYA 5°C, 17°C

          Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

          VAN 2°C, 11°C

          Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        • 9

          GÜNEYDOĞU ANADOLU

          Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

          DİYARBAKIR 8°C, 18°C

          Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

          GAZİANTEP 6°C, 16°C

          Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

          SİİRT 10°C, 16°C

          Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

          ŞANLIURFA 10°C, 20°C

          Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        • 10
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