Hafta sonu hava nasıl olacak? 5-6 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri
Hafta sonunun gelişiyle birlikte Türkiye genelindeki hava durumu gündemi meşgul etmeye başladı. Hafta sonu için plan yapmayı düşünenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporunu mercek altına aldı. Peki, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" İşte MGM ile 5-6 Nisan Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...
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Nisan ayının gelişiyle birlikte, yurt genelinde soğuk hava dalgası etkili olmaya başladı. Türkiye genelinde yağışlı havanın etkili olması beklenirken, Rusya üzerinden gelecek yeni soğuk hava dalgası Ankara ve iç bölgelerde kar yağışına dönebilir. Peki, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" 5-6 Nisan Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...
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HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde yerel olmak üzere Avrupa yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
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EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusu ile Hatay kıyıları, Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 10°C, 19°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 11°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 11°C, 19°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 13°C, 18°C
Çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 3°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 3°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 4°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 6°C, 15°C
Çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
KARABÜK 6°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 8°C, 14°C
Çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve karla karışı yağmurlu
KARS 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu
MALATYA 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 6°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 10°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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