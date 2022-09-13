Sırada acayip havalar var

Marmara’da bu manşeti unutturan serin havalar yaşıyoruz ve sonbahar geldi gelecek hissi var fakat gelin bunu Kuzey Afrika - Cezayir’e anlatın. Bu hafta sonu Marmara’da bir eylül gününden yaşanmış en yüksek sıcaklıklar kaydedilebilir, bazı merkezlerde eylül ayı en yüksek sıcaklık rekorları kırabiliriz.
Kocaeli cumartesi günü gölgede 41 dereceye, Sakarya 38, Bursa 36 dereceye ulaşabilir. Bu tarihe göre aşırı sıcak hava özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde etkili olacak ve adına bir “sıcak hava dalgası” diyebiliriz. Yaklaşık 4 gün boyunca Marmara’da gündüzler ağustos başında olduğu gibi sıcak olacak.
İstanbul bu hafta sonu gölgede 30 dereceyi aşacak görünüyor. Geceler ise ferah sayılır 23 derecelere kadar soğuyor.
Marmara ve Ege’nin yanında Türkiye genelinde de sıcaklıklar 2 ila 8 derece yükselerek eylülde yazı yaşatacak görünüyor.
Bu ısınmanın ardından sıcaklık grafikleri 19-20 Eylül’den itibaren havanın hızla soğuyacağını söylüyor (kuzey batımızdan bir soğuk cephe girişi öngörüyor). Bu durumda yaşayacağımız sıcak günlerin peşine birden üşüyeceğiz, sıcaklık bu kadar geniş bir aralıkta dalgalandığı için etrafımızda hasta olan insan sayısı da artacaktır.
Bu hava değişimleri sadece 5-6 günde yaşanacağı için havanın hızlı hareket edeceği anlamına gelir; yani denizlerimizde fırtınalar, şehirlerde rüzgarlı havalar yaşayacağız.
Eylül bu yıl renkli özelliklerini göstermekten geri kalmıyor, bir geçiş ayı olduğunu iyice hissettiriyor. Avrupa'da sıcaklık rekorları henüz dün kırıldı, yarından itibaren ise 20-25 derece birden soğuyarak günlük anomali rekorları kıracaklar.
Not: Doğu ve Orta Karadeniz’de bu beklenen ısınma ve soğumadan bağımsız olarak şiddetli sağanak yağışlar oluşuyor. Son 48 saatte bölgede yağmur kararlı şekilde sürüyor ve gelecek 24 saat daha kuvvetli yağacak görünüyor. Zemin katlarda su baskınları ve ilçelerde caddelerin su altında kaldığı manzaralar yaşayabiliriz. Samsun, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de bu riskli durum perşembe akşam saatlerine dek sürüyor.
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