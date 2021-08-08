Hafta sonu altın fiyatları araştırılıyor. Altın fiyatlarındaki düşüş sonrası 8 Ağustos Pazar günü güncel piyasalarda gram altın 490,06 TL'den, çeyrek altın ise 798,74 TL'den işlem görüyor. Altın fiyatları ne kadar oldu? yatırımcıların ve birikim yapmak isteyen vatandaşların gündeminden düşmüyor. İşte 8 Ağustos altın fiyatlarında son durum...