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        Haberler Sağlık Hafta sonu 3 milyondan fazla aday YKS'ye girecek | Sağlık Haberleri

        Hafta sonu 3 milyondan fazla aday YKS'ye girecek

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 120 bin 878 aday başvurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:44 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:44
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        Hafta sonu 3 milyondan fazla aday YKS'ye girecek
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        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 120 bin 878, 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacak.

        Sınav 81 ildeki 245 sınav merkezi ile KKTC Lefkoşa ve Hırvatistan Zagreb'de yapılacak.

        "EN GENÇ ADAY 15, EN YAŞLI ADAY 85 YAŞINDA"

        2024-YKS'ye başvuranların 1 milyon 614 bin 728'ini kadın, 1 milyon 506 bin 150'sini erkek adaylar oluşturdu.

        Sınava girecek en genç aday 15, en yaşlı aday ise 85 yaşında. Ayrıca sınava 50 yaş ve üzeri 33 bin 816 aday başvurdu. YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 125 bin 892 oldu.

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        Adayların 989 bin 191'ini Anadolu lisesi, 741 bin 986'sını meslek lisesi, 590 bin 284'ünü açık öğretim lisesi, 237 bin 923'ünü imam hatip lisesi, 97 bin 606'sını fen lisesi, 10 bin 953'ünü sosyal bilimler lisesi, 10 bin 908'ini spor ve güzel sanatlar liseleri mezunları oluşturuyor.

        Başvuranlardan 1 milyon 98 bin 928'i lise son sınıfta bulunuyor. Lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş aday sayısı 1 milyon 215 bin 934, bir yükseköğretim programına yerleşmiş kayıtlı aday sayısı 333 bin 812, bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında beklemeli olan aday sayısı 12 bin 859, bir yükseköğretim programına yerleşmiş fakat kayıt olmayan aday sayısı 60 bin 359, bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 316 bin 502, yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayısı ise 82 bin 484 oldu.

        YAKLAŞIK 1.5 MİLYON ADAY SINAVA İLK KEZ KATILACAK

        Adaylardan 1 milyon 428 bin 926'sı ilk kez YKS'ye başvurdu. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmıyor. Bu kapsamda 16 bin 464 aday sınav ücretinden muaf tutuldu.

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        TYT'ye toplam 12 bin 848, AYT'ye 8 bin 334, YDT'ye ise 1032 engelli aday katılacak. TYT oturumunda 1911 okuyucu-işaretleyici, AYT'de 1140 okuyucu-işaretleyici, YDT'de ise 76 okuyucu-işaretleyici görev alacak.

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada, "Engelli adayların hiçbir olumsuzluk yaşamaması, engel durumlarının kendilerine dezavantaj olarak dönmemesi için hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emeklerinin ve gayretlerinin karşılığını alabilecekleri ortamı sağlamak temel arzumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

        1 MİLYONDAN FAZLA GÖREVLİ SAHADA OLACAK

        Ersoy, YKS'de 1 milyon 97 bin 82 kişinin görev yapacağını belirterek, şunları kaydetti: "TYT oturumunda 438 bin 684 görevli, AYT'de 282 bin 812 görevli ve son oturum olan YDT'de ise 36 bin 46 görevli yer alacak. Görevlendirmeler noktasında Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, üniversiteler ve diğer kamu kurumlarıyla koordineli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu sınavlarda görev alacak personele her sınav için ayrı ücret ödemesi yapılacak.

        2024-YKS'nin güven ve huzur içinde tüm sınav merkezlerinde eş güdüm halinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumlarla işbirliğini sürdürüyoruz. Sınavla ilgili gerekli önlemleri aldık. Sürece katkılarından dolayı ilgili tüm kurumlara teşekkür ediyoruz."

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