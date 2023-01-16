İNTİHAR AÇIKLAMASI



Bu sırada Hafsanur Sancaktutan'ın intihar etmesi nedeniyle hastanelik olduğu ileri sürüldü. Sancaktutan, hakkında çıkan dedikoduların ardından konuyla alakalı açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hafsanur Sancaktutan, şu ifadeleri kullandı: Herkese merhaba... Biraz önce televizyonda yayınlanan bir magazin programında beni ve ailemi çok üzen, çok zor durumda bırakan bir haber yapıldı. Tedavi olduğum hastaneden gerekli raporları alarak, yasal bir süreç başlatacağım için avukatım tarafından bu aşamada detaylı bir açıklama yapmamam istendi. Tek söyleyeceğim; 22 yaşında ailesini, işini ve hayatı çok seven bir gencim. Böyle bir habere maruz kaldığım için çok üzgünüm. Basında ve sosyal medyada bu konuda vicdanlı davranılacağına inanıyor, habere itibar edilmeyeceğini umuyorum. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum.