2. Sayfa'nın haberine göre; Eleştiri oklarının hedefi haline gelen Hadise, "Bu soruya cevap bile vermeyeceğim, bu saygısızlık... Biz dostuz ve bunu yıllardır söylüyoruz. Bu saatten sonra bu konuların hala konuşuluyor olması çok can sıkıcı. Aslı'yı da çok seviyorum Murat'ı da. Ve onların özel hayatını kameraların önünde konuşmam." dedi ve tüm dedikodulara ateş püskürdü.