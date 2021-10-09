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Hadise, Mehmet Dinçerler ile görüntülendi: Anne olmak istiyorum

Hadise: Anne olmak istiyorum

Ünlü şarkıcı Hadise, yaklaşık 5 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile sanat fuarı Contemporary İstanbul'da objektiflere takıldı. Kıbrıs'taki konserinde anne olmak isteğini dile getiren Hadise, bu arzusunu yineledi

09.10.2021 - 01:24 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Bu yıl 16'ncısı gerçekleşen Contemporary İstanbul'a yoğun ilgi devam ediyor. Tersane İstanbul'da gerçekleşen etkinliğe ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile katıldı.

  • "HAYRANLARIMI ÖZLEMİŞİM"

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Gazetecilerin sorularını cevaplayan Hadise, "Mehmet de, ben de sanata meraklıyız" dedi. Konserleriyle alakalı da konuşan ünlü şarkıcı, "Heyecanlıyım, hayranlarımı çok özlemişim" ifadelerini kullandı.

  • "ANNE OLMAK İSTERİM"

    Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta sahne alan ve çocuk özlemini dile getiren Hadise, "Her kadın gibi tabii ki ben de anne olmak isterim" diyerek, bebek arzusunu yineledi.

    "YETERİ KADAR CEVAP VERDİK"

    Mehmet Dinçerler'in ailesinin birlikteliklerine karşı çıktığına ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine, Hadise gülerken, Dinçerler ise, "Yeteri kadar cevap verdik" diyerek röportajı bitirdi.

  • İLK FOTOĞRAF

    Hadise, sevgilisiyle verdiği röportajın ardından ilk kez Mehmet Dinçerler ile fotoğrafını paylaştı. Ülü şarkıcı, yayınladığı kareye kalp emojisi koydu.

  • Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan şarkıcı Hadise, aradığı mutluluğu iş insanı Mehmet Dinçerler'de bulmuştu.

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