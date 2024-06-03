Hadise'den Kerem Bürsin açıklaması
Hadise, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Güneşin keyfini çıkaran şarkıcı, bikinisiyle objektif karşısında poz verdi. Şarkıcı, ayrıca bir süredir adının birlikte anıldığı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara da yanıt verdi
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Havaların ısınmasıyla birlikte ünlüler, soluğu tatil beldelerinde almaya başladı. Bodrum'a çıkarma yapan ilk ünlülerden biri Hadise oldu.
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Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Hadise, bikinisiyle objektif karşısında poz vermeyi ihmal etmedi.
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İlk olarak çiçek desenli bir bikini giymeyi tercih eden Hadise, plaj kombinini güneş gözlükleri ve beline bağladığı aynı desenli pareo ile tamamladı.
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Tatilde geçirdiği keyifli anları sosyal medya heabından yayımlayan Hadise, daha sonra leopar desenli bikinisiyla ayna karşısında poz verdi.
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38 yaşındaki şarkıcının Bodrum kareleri oldukça dikkat çekiciydi.
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AŞK İDDİALARINA FOTOĞAFLI YANIT
Hadise, bir süredir adının aşk söylentilerine karıştığı Kerem Bürsin ile Bodrum'da bir araya geldi. Bürsin ile çektirdiği fotoğrafı da yayımlayan Hadise, haklarında çıkan aşk dedikodularını "Arkadaşım" diyerek yalanladı. Hadise, sanıldığı gibi Kerem Bursin ile hiçbir zaman sevgili olmadıklarını açıkladı.
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