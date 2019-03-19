19 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hadi Müzik gecesi ipucu 19 Mart sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Tarkan'ın 2006 yılında çıkardığı ingilizce albümün ismi nedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 19 Mart sorusu ve cevabı...
HADİ MÜZİK GECESİ İPUCU SORUSU 19 MART
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'da
Ödül ise; 20.000 TL
HADİ MÜZİK GECESİ İPUCU SORUSU 19 MART CEVABI: COME CLOSER
Come Closer, Tarkan'ın 10 yılı aşkın tecrübesinin ürünü olarak duyuruldu. Albümdeki tüm şarkılar İngilizcedir. Albüm Avrupa, Asya, Güney Amerika'da yayımlandı. Türkiye ve yurtdışında toplam ilk hafta satışı altmış bini geçti. Yılına göre albüm satışları düşük seyretti. Albüm Türkiye'de yüz elli binden fazla sattı, yurtdışı dahil toplam satışta dört yüz bini geçmiştir. Albüm dünyada istenilen başarıya ulaşamadı, buna karşın Türkiye'de tüm zamanların en çok satılmış İngilizce albümü oldu. Albümün istenen sonuçlara ulaşamamasının en büyük nedeni, hiç Türkçe söz içermemesi ve müziklerin Tarkan'dan uzak olması olarak dile getirildi. Özellikle Türk hayranlar tarafından çok eleştirildi ve sırf İngilizce olan albümden bir şey anlamadıklarını dile getirdiler.
2008 yılında bu albümdeki iki şarkısının yeni düzenlemesini ve bir yeni İngilizce şarkıyı internetten yayımladı.
1- Just Like That
2- In Your Eyes
3- Why Don’t We (Aman Aman)
4- Mine
5- Over
6- Start The Fire
7- Shhh
8- Bounce
9- Come Closer
10- Don’t Leave Me Alone
11- Shikidim
12- I’m Gonna Make You Feel Good
13- Mass Confusion
14- Touch
15- If Only You Knew
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!