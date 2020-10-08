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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İş insanı Hacı Sabancı, önceki gün bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı ile birlikte Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

Kendisini görüntüleyen gazetecilere selam veren çift, yürüyüşlerine devam etti. İkilinin her gün yaklaşık 15 kilometre yürüdüğü öğrenildi.