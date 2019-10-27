JOKER İLE HARLEY QUINN

Hacı Sabancı ve bir süredir aşk yaşadığı sevgilizi Zeynep Nazlı Kayı da Cadılar Bayramı için hazırlandı. Hacı Sabancı, Cadılar Bayramı için Joker makyajını yaptı. Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı ise Harley Quinn oldu.