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İş insanı Hacı Sabancı, Özge Ulusoy ile yollarını ayırmasının ardından sosyetik güzel Zeynep Nazlı Kayı ile aşk yaşamaya başladı. Yaklaşık üç yıldır birliktelik yaşayan çiftten Sabancı, 33 yaşına bastı. Kayı, sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Zeynep Nazlı Kayı, "İyi ki doğmuşsun. Doğum günün kutlu olsun aşkım" ifadelerini kullandı. Kayı'nı paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kayı, geçtiğimiz günlerde ilişkisi hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu:

Bizim ilişkimizde saygı, güven ve sevgi var. Olmazsa olmazımız ise empati yapma yetisi. Aşkta trip atmak, çocuk gibi davranmak doğru değil.