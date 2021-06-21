SAAT 19:00'DAN SONRA YEMEK YEMİYOR

Beslenme düzeniyle ilgili çok disiplinli olduğunu söyleyen Nazlı Kayı, "Saat 19:00’dan sonra ağzıma asla lokma koymam. Cumartesi pazar ise serbestim, masaya gelen pizzadan da brownie’den de yerim. Hiç umursamam" demişti.

Yediklerinin çok lezzetli yiyecekler olduğunu sadece porsiyonlarının küçük olduğunu söyleyen Kayı, haftada üç gün kereviz sapı içtiğini, kereviz sapını bazen maydanoz, bazen zencefil ve limonla sıkıp içtiğini ve gün içinde ise mutlaka 2,5 litre su tükettiğini söylemişti.