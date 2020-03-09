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Türkiye’nin en çok üyeye sahip işçi sendikalarından Türk Metal Sendikası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadın İşçiler 25. Büyük Kurultayı’nı gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sendika üyesi kadın işçiler, kurultayda çalışma yaşamındaki sorunlarını dile getirdiler.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın dünya genelinde yaşanan bir sorun olduğunu belirterek, çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığına izin vermeyeceklerini söyledi. Kavlak, kadın işsizliğinin erkek işsizliğinden yüksek olduğuna dikkat çekerek, kayıt dışı çalışanların büyük bölümünün de kadınlardan oluştuğunu ifade etti.

Kurultayın ardından gece 3. Emek Dostları Ödül töreni düzenlendi. Törene kadın işçilerin yanı sıra TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ’e bağlı sendika yöneticileri katıldı. Törende bazı gazeteci, televizyoncu ve akademisyenlere ödül verildi.

Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, emekten emekçiden yana olmanın rastlantısal değil, bilinçli bir tercih olduğunu vurguladı. Kavlak, “Emekten, emekçiden yana olmak gerektiğinde bedel ödemektir. Yaşamın her alanında, fabrikada, tezgah başında, maden ocağının kapısında, meydanda, yağmurda, çamurda orada olmaktır. Onlar her şeye rağmen paraya, pula kalemini satmayan, hakkın, haklının davasını koruyan, kollayanlardır” diye konuştu.

Kavlak, iki yıl önce imzalanan ve “yüzyılın sözleşmesi” olarak adlandırılan toplu iş sözleşmesinde aldıkları yüksek ücret zammının ardından, bu yıl da ilk altı ay için yüzde 18.49, yıllık olarak da yüzde 25.50 oranında zam aldıklarını belirterek, bu süreçteki desteklerinden dolayı emek dostlarına teşekkür etti.

Arkadaşımız Serdar Kuter ödülünü, aynı zamanda Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) başkanlığını da yürüten TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol’un elinden aldı.