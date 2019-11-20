Türkiye uzun süredir emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunu konuşuyor. İktidarıyla muhalefetiyle siyasetin gündeminde EYT bulunuyor. İşsizliğin son yıllarda giderek artması ve kronik yüksek işsizliğe dönüşmesi, EYT konusundaki tartışmaları diri tutuyor. Prim gününü doldurmuş ama iş bulamayanlar, işini kaybetme korkusu yaşayanlar, çalışırken aldığı ücretiyle geçinemeyenler EYT yasasından umut bekliyor. Kendisini “EYT’li” olarak adlandıranların sayısı milyonları buluyor.

Peki EYT sorunu nedir?

Nasıl ortaya çıktı?

EYT’liler ne istiyor?

Emeklilik yaşı artarken, ortalama yaşam süresi ne oldu?

Emeklilik yaşı dünyada nedir?

Sosyal güvenlik sistemimiz nasıl finanse ediliyor?

Sosyal güvenlik kurumları, geçmişte yapılan yasa değişikliklerinden nasıl etkilendi?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun aktif/pasif dengesi nereden nereye geldi?

EYT’de doğru sanılan yanlışlar nelerdir?

Habertürk, yarın başlayacak yazı dizisi ile EYT konusunu tüm yönleriyle ele alacak. Yazı dizisiyle tartışmaların daha sağlıklı bir zeminde yapılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.