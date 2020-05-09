TFF Başkanı Nihat Özdemir, 12 Haziran itibariyle Süper Lig'i başlatma kararı aldıklarını açıklarken bu karara katılanlar kadar tepki gösterenler de oldu. Habertürk, teknik direktörlerle mevcut durumu, TFF'nin kararını ve protokolü konuştu

Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig ve diğer liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıklarken bu karara olumlu bakanlar da olumsuz bakanlar da var. Geçen günlerde TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelmiş, kritik görüşmenin ardından federasyon ertesi gün yaptığı toplantıda liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıklamıştı. Bu karar ardından Sağlık Bakanı Koca'nın "TFF özgür iradesiyle karar aldı. Herhangi bir katkıda bulunmak istemediğimizi de iletmiştik. Bundan sonraki sorumluluk da TFF'nindir. Bakanlık ve Bilim Kurulu olarak bizim herhangi bir öneri yaklaşımımız söz konusu değildir. Hala aynı noktadayız." açıklaması dikkat çekerken bazı kulüpler de tepkisini dile getirdi. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel, mevcut durumu Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'la konuştu. İşte deneyimli teknik direktörlerin görüşleri...

FUAT ÇAPA: BU OLAYLAR GÜNLÜK TAKİP EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

"Zaten beklediğimiz bir karar açıklandı. 12-13 Haziran'a bir hayli süre var. Ancak bu olaylar günlük takip edilmesi gereken konular... O yüzden şimdiden net konuşmak zor."

"OYUNCULARIN DURUMU BEKLENTİMİN ÜZERİNDE"

"Yabancı oyuncularımızın hepsi İstanbul'da kalmıştı. Yurtdışından gelen oyuncumuz yok. Kendileriyle de haftada en az 2-3 kez diyalog halindeydik, programlarını gönderiyorduk. Onlar da neler yaptıklarını anlatıyordu. Sadece Ndongala'nın annesi ve eşi hasta olduğu için Belçika'ya gitti ve karantinaya alındı. Ancak onun da karantina süresi dolmak üzere ve pazartesi bizimle çalışmalara katılacak. İdmanlara yaklaşık 2 hafta önce başladık. Gözlemimiz gayet olumlu. Tabi ki futbolcularımızın 40 gün önceki seviyede olmalarını beklemiyorduk. Ancak beklentimin üzerinde geldiklerini de söyleyebilirim. Verdiğimiz programları güzel uygulamışlar. Önümüzdeki haftadan itibaren de gruplar halinde idmanlara devam edeceğiz."

"TESİS ANLAMINDA OYUNCULARA SUNULAN İMKANLAR ÜST DÜZEYDE"

"Duruma sadece fiziksel değil psikolojik açıdan da bakmak gerekir. Kulüp yapıları da çok önemli ve bence biz bu konuda şanslıyız. Tesis anlamında burada oyunculara sunulan imkanlar üst düzeyde... Biz de bunların karşılığını vermeye çalışıyoruz. Tabi ki liglerin bıraktığımız yerden aynı seviyedeki futbolla devam etmesi pek mümkün görünmüyor. Şu anda yaşanan durumun bilincindeyiz ancak bunu çok da fazla abartmak istemiyoruz. Gündemimiz şu anda korona değil, yeniden Kasımpaşa'yı üst sıralara taşımak... Bu süreç içinde de tabi ki tedbirleri alarak sağlığımıza dikkat edeceğiz. Çünkü bu durum bittikten sonra hayat devam edecek. Yakalamış olduğumuz ivmeyi sürdürüp sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Çünkü sadece bu sezonu değil gelecek sezonu da düşünmeliyiz."

"ARTIK SADECE İŞİMİZE KONSANTRE OLMAMIZ GEREKİYOR"

"Ortada bir durum var ama çok da olumsuz bakmamak gerekiyor. Artık sadece işimize konsantre olmamız gerekiyor. Oyuncularla geçirdiğimiz süreyi göz önüne alırsak takımımız gayet olumlu bir hava içerisinde... Mutlaka etkileniyoruz ama hayat da devam ediyor. Bu yüzden gereğinden fazla abartmamak gerekir.

"GELECEK YILLARDA AVRUPA'YI KOVALAYAN BİR KASIMPAŞA YARATMAK İSTİYORUZ"

Uzun yıllar yurtdışında çalıştım Avrupa'da pek çok kulüp gördüm. Son 8-9 yıldır da Türkiye'de çeşitli takımları çalıştırdım. Kasımpaşa'daki imkanları yeterince değerlendirmemek hem Türk futboluna hem de bu kulübe ihanet olur. O yüzden gelecek yıllarda Avrupa'yı kovalayan bir Kasımpaşa yaratmak istiyoruz.

YILMAZ VURAL: BİR TARİHİN AÇIKLANMASI EN AZINDAN BELİRSİZLİĞİ KALDIRDI

"Bir tarihin açıklanması en azından belirsizliği ortadan kaldırdı. Biz 28 Nisan'da oyuncularımızı tesislerde topladık. Tabi ciddi bir hazırlık temposu içerisindeyiz. Sıfırdan başladık diyebilirim. Ancak oyuncuların verdiğimiz programları iyi uyguladıklarını görünce de mutlu olduk, beklediğimden iyi geldiler. Toplamda 35 günlük bir hazırlık sürecine sahibiz. Ancak sosyal mesafe gereği bireysel antrenmanları ne zaman bırakacağız bilmiyoruz. Sonuçta bu bir temas oyunu ve takım halinde çalışmamız gerekiyor. Ayrıca özel maç yapabilecek miyiz? Bunlara bir cevap bulmamız gerekiyor. Sanırım bunu da bize bildireceklerdir."

"BAZI TAKIMLAR KENDİ DURUMLARI NEDENİYLE TARAFSIZ OLAMIYOR"

"TFF 1. Lig'de 11 takım oynansın 7 takım oynanmasın demiş. Ancak bunları duygusal tepkiler olarak görüyorum. Takımlar kendi durumlarını düşünerek maalesef tarafsız olamıyorlar. Kendilerince haklı olabilirler ama görüldüğü üzere her türlü riske karşı maçlar oynatılmak isteniyor. Çünkü kulüplerin ekonomisi doğal olarak ön planda tutuluyor. Tabi ki bizlerin de tereddütleri var."

"TFF VE SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMALAR TUHAF GELDİ"

"Bana TFF ve Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar biraz tuhaf geldi. Çünkü Sağlık Bakanı Koca biz bu işi federasyona bıraktık dedi. Yani her akşam bize bilgi veren Sayın Koca neden böyle dedi. Sağlık konusunda sorun yok siz oynayın mı diyor yoksa siz bilirsiniz riski biz almayız mı diyor. Buna bir netlik getirilmesi gerekiyor. Çünkü bugün oyuncularımın çoğu bana bu konuşmadan bahsetti. Dolayısıyla onlar da Nihat Özdemir bir tarih verdi ama bu tarihin önümüzdeki sürece göre değişebileceğinden de bahsetti. Ben bunu anladım. Dolayısıyla hala bir netlik görmüyoruz. TFF açıkladığı tarihlere göre planlama yapacaktır ve sanrım bize de daha net bilgiler verecektir. Sonuç olarak risk ortada ama kulüplerinde oynamaya ihtiyacı var. Yani sağlık personeli gibi bizim de işimizi yapıp insanları eğlendirmemiz gerekiyor. Bu görevi yerine getirirken de risk olduğunu biliyoruz, aksini kimse iddia edemez. Bize ne denirse onu uygulayacağız"

BÜLENT KORKMAZ: BUNDAN SONRA GELİŞECEK TÜM OLUMSUZLUKLARDA SORUMLU FEDERASYONU BAŞKANI VE FEDERASYON YÖNETİCİLERİDİR

"TFF, Sağlık bakanı ve bilim kurulunun onayını alarak tarih verdi. Ancak sağlık bakanlığı da bütün yetki federasyonundur dedi. Ben de şunu soruyorum: Bu lig başlayacaksa sorumlusu kim? Bundan sonra ben ekibim, oyuncularım ve tüm kulüp personeli hatta bütün kulüplerin personelleri ile stat görevlileri ve gazetecilerin karşılaşacağı her türlü senaryonun sorumluluğu TFF'ye aittir. Dolayısıyla ben bir sorumlu arıyordum ve bu sorumlu federasyondur. Bundan sonra gelişecek tüm olumsuzluklarda federasyon başkanı ve yöneticileri sorumludur."

"BİZ DE MAÇLARIMIZI VİDEO KONFERANSLA MI YAPALIM"

"Futbolcular tedirgin... TFF Başkanı Nihat Özdemir'e 'Siz futbolcu olsaydınız psikolojiniz nasıl olurdu' şeklinde bir soru yöneltildi. O da 'Ben federasyon başkanıyım, görevimi yapmaya çalışıyorum. Futbolcular da sahada görevini yapacak' dedi. Ama bütün gazetecilerle basın toplantısını video konferans üzerinden yaptı. Yani bizde mi konferans üzerinden maçlarımızı yapacağız ben anlamadım. Çünkü futbol temas oyunu ve antrenmanda da bu böyle... Bizim için 3 evreli bir protokol hazırlamışlar. Bilim kurulu bunu normal vatandaşlarımız için uygulayın diyor. Ancak biz takım sporu yapıyoruz. Antrenmanlarda ve maçlarda oyuncular birbirlerine doğal olarak temas ediyor. O protokole göre yapılanlar çelişiyor."

Lig yeniden devam ettiğinde kulüplerden herhangi bir kişi de koronavirüs tespit edilirse ne olacak?

-Bunu futbol federasyonuna sorun. Bütün sorumlu onlar, biz değiliz artık... Dolayısıyla bütün kulüplerdeki insanlardan, gazetecilerden ve stat görevlilerinden artık TFF sorumludur.

"FUTBOLCULARIN EVDE YAPTIKLARI ANTRENMANLAR YETERSİZ"

"Futbolcuların evlerinde yaptıkları antrenmanlar yetersiz... Koşu, çim saha, takım antrenmanı yok. Yani öyle bir antrenman şekli yok... Ben 50 yaşındaki adamım anca bana antrenman olur o..."

"İŞİN BİR DE PSİKOLOJİK BOYUTU VAR"

"Herkes fiziksel yetersizlikten bahsediyor ama işin bir de psikolojik boyutu var. Hazırlık maçı oynayacak mıyız? Maçın psikolojisi nasıl olacak? Ben bunları soruyorum, fiziksel yetersizliği geçtim. Futbol performansı hem fiziksel hem de zihinsel hazırlıkla olur. İkisinden biri eksilince olmaz."

"TFF'NİN ÇELİŞKİYİ ORTADAN KALDIRMASI GEREKİYOR"

"Bilim kurulunun görüşünü aldıklarını belirten TFF Başkanı Nihat Özdemir 'Şimdilik' ifadesini kullandı. Sağlık bakanımız da 'Bunun sorumlusu futbol federasyonudur' dedi. Dolayısıyla sağlık bakanlığının açıklamasıyla TFF'nin açıklaması arasında bir çelişki var. TFF'nin bu çelişkiyi ortadan kaldırması gerekiyor."

İLHAN PALUT: BU KURALLARLA TAKIMI HAZIRLAMAK MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR

"Tabi ki liglerin oynanarak bitmesini istiyoruz. Ancak buradaki tek tedirginliğimiz bize sunulan çalışma şartları... Bu çalışma şartlarındaki kurallara uyarak takımımızı 12-13 Haziran'da başlayacak lige hazırlamamız pek mümkün görünmüyor. Bir yandan insan sağlığını düşünürken diğer taraftan önümüze konulan 8 maç var. Buna mutlaka fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmamız gerekiyor. O yüzden futbol konusunda ortaya çıkarılan raporun kısa zamanda revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Örneğin en geç 11 Mayıs'ta takım antrenmanlarının yapılmasına olanak sağlanması gerekiyor. Yani en az 1 ay takım halinde futbolcularımızı çalıştırmamız lazım... Çünkü yeteri kadar hazır olmayan bir oyuncunun maça çıkması onun uzun süre sakatlık sorunu yaşamasına neden olabilir. O yüzden takımların ideal çalışma ortamına önümüzdeki haftanın başından itibaren kavuşması gerekiyor."

"İNŞALLAH TFF'NİN ÖNGÖRDÜĞÜ TARİHE KADAR HER ŞEY DÜZELİR"

Tabi ki her geçen gün iyiye doğru gidiyoruz ama bu 12-13 Haziran'da tamamen bitecek mi? Çünkü risk de olsa bu maçları bitirmemiz lazım şeklindeki düşünce kesinlikle doğru bir yaklaşım değil. İnşallah TFF'nin öngördüğü tarihe kadar her şey düzelir ve biz de maçlarımızı oynarız."

"SALGIN DURUMUNDA İNİSİYATİF FEDERASYON'DA OLMAMALIDIR"

Sağlık Bakanımızın yaptığı açıklamayı duydum ama bana göre burada sorumluluk federasyonda olamaz. Çünkü bu konu, sorumluluğun federasyonda olacağı bir konu değil. Normal zamanda tabi ki her karar federasyonundur. Ancak böyle bir salgın durumunda maçların oynanmasına karşılık alınacak önlemler vs. asla federasyonun inisiyatifinde olmamalıdır. Bu bir sağlık durumudur ve ülkemizde Bilim Kurulu var. Bence Bilim Kurulu bu noktada sorumluluğu almalı... Çünkü orada bu konuyla ilgili uzmanlar var. O yüzden bu TFF'nin kendi başına alması gereken bir karar değil, tamamen Bilim Kurulu'nun federasyona vereceği tavsiyelerle, 'Evet şu tarihte başlayabilirsiniz veya riskler bu dönemde azdır' demesiyle gidilecek bir yoldur. Bence Bilim Kurulu'nun inisiyatifi üzerine alıp şu tarihte oynayabilirsiniz deyip federasyonu yönlendirmesi gerekiyor.

"SÜPER LİG SEVİYESİNDE BİR MENTAL YOĞUNLAŞMAYI DA GÖREMİYORUM"

"Oyuncularımız evde çalışmalarını her ne kadar iyi şekilde yapsalar dahi fizik açısından son derece kötü durumdalar... Çünkü yazın tatile arkadaşlarıyla gittiklerinde plaj futbolu, ayak tenisi gibi topla birlikte antrenman yapıyorlar. Ancak burada 45günlük ev sürecinden oyuncular fizik olarak kötü durumda geldiler. Mental olarak da uzun süredir maç yapmama ve gündemin tamamen koronavirüs olmasından dolayı da Süper Lig seviyesinde bir futbol maçı oynayabilecek mental yoğunlaşmayı da açıkçası göremiyorum."

MUSTAFA REŞİT AKÇAY: PROTOKOLÜN UYGULANMASI ZOR VE FUTBOLA UYGUN DEĞİL

"Protokolün uygulanması çok zor ve pratikte bunu yapmak hem bizim yaptığımız işle uygun değil hem de oyuncuların üzerinde psikolojik bir baskı oluşturuyor. Bizler temas gerektiren bir spor yapıyoruz. Ancak protokolde örneğin antrenmanda bile tükürülmeyecek diyor. Bunları önlemek o kadar basit değil. İnsan tavrı bu... Oyuncuya biz ceza mı vereceğiz? Kendini güvende hissetmediği için antrenmana çıkmak istemeyen oyuncularla karşı karşıya kalıyoruz. Oyuncularımızdan bazıları antrenmanlara çıkmak istemiyor. İkinci testi bekleyenler var. Belki sonra üçüncü testi bekleyenler olacak. Hazırlanmamız için 1 ay civarında süre verildi. Bu zamanı bunun gibi sebeplerden dolayı kaybedersek nasıl olacak? Bunların hepsi bizi zor durumda bırakıyor. TFF bize oynayacaksınız diyor, mecburen oynayacağız. Bir de biz küme düşme hattında mücadele eden bir takım olarak bu konuşmaların etkinliği farklı algılanabilir. Biz zaten oynayın derlerse, çıkıp oynayacağız."

"AŞIRI DERECEDE KORKANLAR VAR"

Bir futbolcunuzda koronavirüs çıktı. Bazılarının da oynamak istemediğini söylediniz. Genel anlamda oyuncuların şu anki psikolojileri nasıl?

"Türk oyuncuları duygusal yönlerden etkileyebiliyorsunuz. Çünkü fedakarlık yapmak genelde Türk oyunculara düşüyor. Yabancı futbolcular, menajerler ve aldıkları kültür nedeniyle daha profesyonelce davrandıklarından bizimle karşı karşıya gelmeleri daha çok oluyor. Tabi ki konu sağlık olunca biz de oyuncularımızla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Aşırı derecede korku içerisinde olanlar var. Anlatmamıza rağmen korku içerisinde olan var. Cezai yaptırımlarımız var ama sağlıkla ilgili bir yaptırım uygulayamayız. Buna vicdanımız da el vermez. Çünkü futbol duygu oyunudur. Adamın üzerine ne kadar fazla gidebilirsiniz. Kadrosunda alternatifi bol olan takımlar bizden daha rahat bu sorunu aşabilir. Ancak bizim gibi daha sınırlı olan takımlarda 3-4 oyuncunun böyle davranması kulübü de zor durumda bırakacaktır. Eşit rekabete aykırı durumlar da ortaya çıkacaktır. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor"

"FIFA OYNAYIN DİYOR AMA ORGANİZASYONLARINI 1 YIL ERTELİYOR"

Liglerin devam edip etmemesiyle ilgili eğer sporcuların sağlığını merkeze koyarsanız başka, kulüplerin ekonomik durumunu merkeze koyarsanız başka konuşmamız gerekir. Ancak ben hümanist bir adamım... Dolayısıyla insanı merkeze koyup evimize gidelim ve karantinaya devam edelim derim. Bizlerin de ailesi var. Biz de kendimizi koruyalım. FİFA oynayın diyor ama kendisi bütün organizasyonlarını 1 yıl erteliyor. O zaman bize anlatılandan daha güç bir durum var ortada...

"MAÇLARIN YAZIN OYNANMASI OYUNCU SAĞLIĞINI DA ETKİLEYECEK"

Maçların yazın oynanması oyuncu sağlığını da etkileyecek. Biz bugün oyuncularımıza sıvı kaybından oluşacak problemleri anlatıyoruz. Oyuncularımızın vücut sıcaklıklarına dikkat ederek antrenman sonrası soğuma çalışmaları yapıyoruz. Yarın 35-40 derece sıcaklıkta futbolcuları sahaya çıkarmamız gerekecek. Dolayısıyla onların sağlığını bu kadar zorlamak ne kadar doğru onu düşünmek gerekiyor.