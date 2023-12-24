Habertürk Spor, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini masaya yatırdı

- Hangi oyuncular öne çıkacak, Fred'in eksikliği derbinin kaderini etkileyecek mi?

Fred çok mühim bir isim. Önemli bir eksik. İşte şimdi hocalık görmemiz lazım. "Ben bir 11 belirlerim. Bir oyun bulurum. A oyuncusu yerine de B oyuncusunu sokarım" kısmını İsmail Kartal iyi götürdü. Ama Dijku - Fred - Dzeko falan olmayınca, o kafasındaki standart bozulunca hocadan bir farklılık göremedik. Kartal düz bir teknik direktör. Şimdi fark yaratıp yaratamayacağını göreceğiz. Bakalım bize ne gösterecek? Stratejisi ne olacak? Yoksa Fred'sizliğine mı sığınacak göreceğiz. Geldiğinden beri fark yaratamayan bir isim de Livakovic. Bana göre bu tip maçlardan en az birini alması gereken Tadic. İrfan ve Cengiz ve illa ki savunma tandemi belirleyici isimler Fenerbahçe'de.

Formsuz ve güçsüz olsa da Icardi, her zaman Muslera, elbette Toreira. Ama bana göre Kerem ve Ziyech de G.Saray adına belirleyici isimler. Davinson Sanchez ve Abdülkerim de net olarak rakip mevkidaşlarından üstün isimler. Dezavantaj görünen kısım Barış Alper ve Ziyech'in ve oynarsa Zaha'nın defansif zaafiyetleri..