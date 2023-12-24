Habertürk Spor, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini masaya yatırdı
Süper Lig'in 18. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak liderliği perçinlemek ve sarı-kırmızılıların serisini sonlandırmak istiyor. Tarihi rekabette deplasmanda rakibiyle yaptığı son 6 maçta sadece 1 kez mağlup olan sarı-kırmızılılar ise yeni yıla lider girmek peşinde... Habertürk Spor yazarları Fenerbahçe - Galatasaray derbisini masaya yatırdı
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SERDAR ALİ ÇELİKLER: İŞTE ŞİMDİ HOCALIK GÖRMEMİZ LAZIM
- Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Derbide sizce hangi takım avantajlı?
İyi bir mücadele bekliyorum. İki takım da iddialı ve galip gelmek isteyecek durumdalar. Çok kaliteli bir futbol olacak mı emin değilim ama kuvvetli bir mücadele olacağından eminim. Dolayısıyla futbol kalitesi açısından A sınıfı olmayan ama mücadele gücü üst düzey bir müsabaka olacak gibi geliyor. Standart olarak klasik Türk hakemliği de zırt pırt düdük çalacağından süreklilik arz eden bir akıcı oyun da olamıyor zaten.
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- Hangi oyuncular öne çıkacak, Fred'in eksikliği derbinin kaderini etkileyecek mi?
Fred çok mühim bir isim. Önemli bir eksik. İşte şimdi hocalık görmemiz lazım. "Ben bir 11 belirlerim. Bir oyun bulurum. A oyuncusu yerine de B oyuncusunu sokarım" kısmını İsmail Kartal iyi götürdü. Ama Dijku - Fred - Dzeko falan olmayınca, o kafasındaki standart bozulunca hocadan bir farklılık göremedik. Kartal düz bir teknik direktör. Şimdi fark yaratıp yaratamayacağını göreceğiz. Bakalım bize ne gösterecek? Stratejisi ne olacak? Yoksa Fred'sizliğine mı sığınacak göreceğiz. Geldiğinden beri fark yaratamayan bir isim de Livakovic. Bana göre bu tip maçlardan en az birini alması gereken Tadic. İrfan ve Cengiz ve illa ki savunma tandemi belirleyici isimler Fenerbahçe'de.
Formsuz ve güçsüz olsa da Icardi, her zaman Muslera, elbette Toreira. Ama bana göre Kerem ve Ziyech de G.Saray adına belirleyici isimler. Davinson Sanchez ve Abdülkerim de net olarak rakip mevkidaşlarından üstün isimler. Dezavantaj görünen kısım Barış Alper ve Ziyech'in ve oynarsa Zaha'nın defansif zaafiyetleri..
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- Derbinin sonucu iki takımın ligdeki durumunu nasıl etkiler? Şampiyonluk adına psikolojik üstünlük sağlanır mı?
G.Saray kazanırsa şampiyon olur. Çünkü deplasmanda rakibini yeniyorsun. Fener kazanırsa hem moral olur hem de şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağını gösterir. Beraberlik G.Saray'ı üzmez. Fener'i biraz üzer ama yarışta belirleyici olmaz.
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MEHMET AYAN: 1 PUANI OYNAMADAN KABUL EDERLER
- Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Derbide sizce hangi takım avantajlı?
Temel bir avantajdan bahsetmek sözkonusu değil. İki takımda da iyiler, kötüler, krizler, fırsatlar, potansiyeller, olmamışlar, olamamışlar, olmayacaklar var.. Sıkıcı bir maç da çıksa, bol gollü bir maç da olsa kimseciklerin şaşmadığı derbi olacaktır. Ev sahibi sıfatıyla Fenerbahçe’nin avantajı elbette var. Ancak Sarı-kırmızılılar, rakibiyle Kadıköy'de oynadığı son 6 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. 2018'den beri 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray için Kadıköy son yıllarda korkulan bir deplasman olmaktan çıktı. Beri tarafta seyirci ve hakem üzerindeki etkisi, öyle derin olur ki bu maçlarda… İnsan bildiğini unutur. Arda Kardeşler’in işi çok zor. Üzülerek belirtmeliyim ki ülkedeki futbolcuların en az %51’I hakemi aldatmaya teşne! Tribüne oynamaya gayretkeş! Hak yemeye meyyal!
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- Hangi oyuncular öne çıkacak, Fred'in eksikliği derbinin kaderini etkileyecek mi?
Kuşkusuz iki ekip için de manşet FRED en önemli kaldıraç… Varlığı ile takıma değer katarken yokluğu ile dert haline dönüştü ev sahibi için. G.Saray için de varlığı dert yokluğu avantaj Brezilyalının. Okan hocanın Torreria-Kaan merkeziyle üstünlük kurmasını bekliyorum o alanda. Ancak onların da kenarlarla birlikte oyuna katılımı geçen seneden çok çok geride. Yani Okan Buruk’un neredeyse her basın toplantısında altını çizdiği üzere ICARDI’ye yeterli toplar gelemiyor.
Ismail hoca ise Szymanski’nin ardını Crespo ve İsmail ile tahkim edip, öndeki üçlüyü ferahlatmaya çalışacak. Orta sahanın savunma tarafında Torerria-Kaan, Crespo. İsmail çarpışırken Szymanski ile Ziyech hücumların ARTILARINI teşkil edecek. Orta sahada çözülen oyunda rakip kaleye akarken özgüven, rakip defansta ise güven lazım. İki takımda bulunan 8 defans oyuncusunun en güvenilmez tabir edileni ise SERDAR AZİZ. G.Saray’ın avantajı bu olabilir. İki kanat uçurtmalarına gelince… BOEY ve FERDİ… Allah sizi nazardan korusun!
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- Derbinin sonucu iki takımın ligdeki durumunu nasıl etkiler? Şampiyonluk adına psikolojik üstünlük sağlanır mı?
G.SARAY KAZANIRSA: Büyük psikolojik üstünlük kurar. Fenerbahçe çökmez; yola devam eder.
F.BAHÇE KAZANIRSA: İrice bir psikolojik üstünlük kurar. Galatasaray bitmez; yarışa devam eder.
BERABERE BİTERSE: Okan hoca da İsmail hoca da bunu “oynamadan” kabul ederler ama bırakın kamuoyuna kendilerine bile itiraf edemezler.
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İBRAHİM YILDIZ: FENERBAHÇE'NİN KAYBETME LÜKSÜ YOK
- Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Derbide sizce hangi takım avantajlı?
Fenerbahçe kendi sahasında oynamanın avantajına sahip. Taraftarın büyük desteği önemli bir etken olacaktır. Her iki takımın artıları olduğu gibi eksileri de var. Öncelikle Fenerbahçe orta sahada Fred'i arayacaktır. Bu açığı nasıl kapatacaklar? İsmail Kartal'ın planı ve düşüncesi maç günü belli olacak.
Fenerbahçe’nin bireysel yetenekli oyuncuları var. Gole yakın oyuncularının olması elbette artı puan. Dzeko, Tadic, İrfan Can, Symanski gibi gol ayaklarına sahipler. Fenerbahçe’nin en büyük sorunu savunma hattında. Hatta daha doğru deyim ile stoperleri riskli alan. Hata yapmaları olası. Osayi ve Ferdi’yi bir kenara alırsak, iki stoperin perfarmansı önem taşıyor. Büyük olasılıkla savunmaya en büyük yardımı İsmail yapacaktır. Bu oyuncunun her an kart görme riski söz konusu. Zor bir maç olacağı ortada. Sinirlerine hakim olan, plana sadık kalan, mücadeleyi bırakmayan takım bir adım öne çıkıyor.
Galatasaray, yıldızlar topluluğu gibi bir takım. Performanslarının yüksek tutabilirlerse, Kadıköy’den puan ya da puanlarla dönebilirler. Tek sorun Icardi’nin nasıl oynayacağıdır. Son haftalardaki kötü oyunu soru işareti olarak kendini gösteriyor. Galatasaray, gol anlamında daha kısır bir sezon geçiriyor. Okan Buruk bu sorunu giderebilir mi? Maç günü göreceğiz. Zevkli, heyecanlı bir maç bekliyorum.
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- Hangi oyuncular öne çıkacak, Fred'in eksikliği derbinin kaderini etkileyecek mi?
Ev sahibi takım da Dzeko bu maçta önemli bir isim. Yaşına rağmen iyi işler yapıyor. İrfan Can ile Syzmanski maçın kaderini değiştirebilir. Elbette Ferdi önemli bir joker. Derbinin en önemli ismi olacaktır. Galatasaray’ın yıldızları bu maçta Icardi'nin açığını kapatabilirler. Zaha, Tete, Kerem Aktürkoğlu maçın sonucuna etki yapacaktır. Galatasaray’ın bir başka sorunu ise son yarım saatleri sıkıntılı. Fiziksel düşüş gösteriyorlar. Fenerbahçe bu fırsatı değerlendirebilir.
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- Derbinin sonucu iki takımın ligdeki durumunu nasıl etkiler? Şampiyonluk adına psikolojik üstünlük sağlanır mı?
Sonuç ne olursa olsun, lig de gidişi çok fazla etkilemez. Psikolojik üstünlük sağlansa bile, uzun bir süre var. Görünen şampiyonluğun iki takım arasında geçeceğidir. Galatasaray, Avrupa maçlarında gösterdiği performans ortada. Yine aynı oyunu sürdürebilirlerse, dava avantajlı bir serüveni yakalayabilirler.
Fenerbahçe sahasında kaybetme gibi bir durum karşısında taraftarın güveni yitirebilir. Bu durum Galatasaray için söz konusu değil.
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AHMET SELİM KUL: KAYBETMEK YIKIM OLUR
- Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Derbide sizce hangi takım avantajlı?
Ne olursa olsun iki teknik direktör için de beraberliğin dünyanın sonu olmayacağı bir maç olacağını unutmamak lazım. “Ben gol yemeyeyim de bir sürü kaliteli adamım var bir tane sıkıştırırım” düşüncesi zihinlerde bir yerde olacaktır. Ama Fenerbahçe ile Galatasaray’ın bu yılki yarışı da sıradan bir yarış değil. İki takımdan da beklentiler çok yüksek ve teknik direktörlerinin kamuoyundaki kredileri göründüğü kadar yüksek değil. Bu sebeple ortaya koyulacak oyun da bir noktaya kadar ikinci plana atılabilir… Fred’in olmaması ciddi şekilde avantajlı gördüğüm Fenerbahçe’nin “ciddi şekilde” kısmını sildi attı. Ama yine de Fenerbahçe’nin burun farkıyla galibiyete yakın taraf olduğunu düşünüyorum.
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- Hangi oyuncular öne çıkacak, Fred’in eksikliği derbinin kaderini etkileyecek mi?
Fred şu anda ligin en iyi orta saha oyuncusu. Bu ligde her zaman eksikliği o maçın kaderine etki eder. Ama ilk kez böyle çok kritik bir oyuncunun olmadığı derbi olmayacak. Fenerbahçe deplasmanda oynuyor olsaydı bu maçı çok daha problemli bir durum olurdu Sarı-Lacivertliler adına. Maçın belirleyici kısmı İsmail-Crespo-Torreira-Kaan arasında geçecek mücadele olacak bana göre. Ama bu oyuncuların performansından çok bu isimlerin takım arkadaşlarından alacakları destek maçın kaderini belirleyecek bana göre… Ve elbette Livakovic ve Muslera da muhakkak sonuca etki edecek isimler olacak…
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- Derbinin sonucu iki takımın ligdeki durumunu nasıl etkiler? Şampiyonluk adına psikolojik üstünlük sağlanır mı?
Burada ev sahibi Fenerbahçe olduğu için ve daha önce evindeki Trabzonspor maçını kaybettiği için Fenerbahçe adına kaybetmek çok büyük yıkım olur. Galatasaray ise deplasmanda olduğu için kaybetse bile ne olursa olsun Süper Kupa ve iç sahada telafi şansı olduğundan biraz daha hafif karşılanacaktır yenilgi. İki takımda da çok yüksek egolar var. O yüzden psikolojik üstünlükten çok hangi takım kaybederse o takımdaki dengeleri yönetmek daha zor olacaktır.
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ÇAĞATAY ÇELİK: OKAN BURUK'UN KREDİSİ DAHA YÜKSEK
- Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Derbide sizce hangi takım avantajlı?
İki takım da şimdiye kadar Süper Lig tarihine geçen bir grafik çizdi. Tarihte ilk 16 maç itibarıyla 14 galibiyet alan ve 43 puana ulaşan herhangi bir ekip görmedik. İkisinin de bu puana ulaşması, bu başarıyı biraz gölgede bıraktı. Galatasaray, son dört Kadıköy deplasmanının üçünü kazansa da Fenerbahçe'nin söz konusu süreçteki en iddialı oyuncu grubuna bu sezon sahip olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu sezon karar verici anlarda sahne alabilecek, tecrübesiyle fark yaratabilecek önemli eklemeler yaptılar. Galatasaray, Devler Ligi'nde yüksek konsantrasyon gerektiren maçlarda iyi dilimler oynasa da derbilerde ev sahibi ekipleri bir adım önde görürüm.
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- Hangi oyuncular öne çıkacak, Fred’in eksikliği derbinin kaderini etkileyecek mi?
Fenerbahçe adına Dzeko, Tadic ve Szymanski'nin, Galatasaray'da ise Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı'nın öne çıkmasını bekliyorum. Dzeko ve Tadic, kadroya katılma nedenlerinin en üstünde sayılabilecek derbi performansından bir kesiti Dolmabahçe'de Beşiktaş'a karşı gösterdiler. Takım arkadaşlarının ihtiyaç duyduğu her anda fark yarattılar. Diğer yandan Szymanski ise ceza sahasına etkili koşular yapabilen ve tek vuruşlarla skoru bir anda değiştirebilen bir oyuncu.
Kerem Aktürkoğlu ise her maç belli bir ortalamanın üzerinde performans sergiliyor. Büyük maçlarda da soğukkanlı kalabilen, artık bu müsabakalarda başrolü alan bir yıldız. Abdülkerim'in ise uzun paslarının boşluklar bulması muhtemel Galatasaray'da fark yaratabileceğini düşünüyorum. Fred'in yokluğu Fenerbahçe'nin standardını aşağı çekse de Galatasaray'ın da sezon başından bu yana sol bek ve 6/8 numarasız oynadığını unutmamak gerekiyor.
Galatasaray'ın orta sahasının çabuk geçildiğinde bu koşuları yapan oyuncular tarafından cezalandırıldığını Bayern Münih ve Kopenhag müsabakalarında gördük. Galatasaray'da ise Torreira ve Boey'in standart performanslarını beklesem de öne çıkacak isimlerin Kerem, Icardi ve Abdülkerim olacağını düşünüyorum. Uzun süredir iğne tedavisiyle sahaya çıkan ve bu nedenle kilo da alan Icardi'nin antrenman performansı son süreçte artış gösterdi.
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- Derbinin sonucu iki takımın ligdeki durumunu nasıl etkiler? Şampiyonluk adına psikolojik üstünlük sağlanır mı?
Fenerbahçe şu anda burun farkıyla önde ve Avrupa fikstürü açısından Galatasaray'a kıyasla çok daha avantajlı. Marta kadar Avrupa'da maç yapmayacaklar ve ligde puan kaybı yaşama ihtimalleri daha düşük. Bunları bir kenara bırakırsak son yıllardaki derbi performansları camiayı epey kırılgan hale getirdi. Kadıköy'de bunlara bir yenisinin eklenmesi sarı-lacivertlileri 'Yine olmuyor' düşüncesine itebilir. Galatasaray ise iki bölgesini eksik götürdüğü, hücumdaki yıldızlarını iki maç kullanıp üç maç kullanamamasına rağmen Fenerbahçe deplasmanına kafa kafaya geldi.
Kadıköy'deki kayıp sıradışı sayılmaz. Bu nedenle Okan Buruk'un kredisi, İsmail Kartal'a göre daha yüksek. Fenerbahçe'nin kazanması durumunda Galatasaray'ın üzerinde uzun vadede şampiyonluk yarışına etki edecek bir negatif etki beklemiyorum. Sarı-kırmızılılar devre arası transfer dönemi takviyeleriyle birlikte ayağa kalkabilecek bir puanda olacak.
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