Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Yağmurlu bir hafta sonu

Hafta sonu yurt genelinde havalar nasıl seyredecek? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in değerlendirmesi şöyle:

Türkiye'de kuvvetli gök gürültülü yağmurlar ve ilkbahar mevsimine uygun yağışlar kaydediyoruz, yer yer dolu yağışları ve şimşekli gök gürültülü hava nedeniyle tedirgin olsak da, bu şimşekler atmosferin kendi ahengi içerisinde, enerjiyi ve stresi dağıtma yöntemleri diyebiliriz. Bu vesile ile yeryüzünde biriken stres ve olumsuz enerjinin de dağılması ümidiyle. Hafta sonu Marmara'da en az yağmur İstanbul’a, en kuvvetli yağışlar ise Trakya’ya düşecek görünüyor. Trakya’da Kırklareli-Demirköy-Saray arasında cumartesi öğlen olurken kuvvetli sağanak, dolu yağışı ve kısa süreli rüzgar fırtınaları görülebilir. Havanın bu coşkun hali İstanbul’a yaklaştıkça duruluyor.

REKLAM advertisement1

70 KENTE YAĞMUR DÜŞECEK

REKLAM

Hafta sonu ülkemizde tahmini 70 kente yağmur düşer. Yağışların kuvvetli ve daha uzun süreceği alanlar Anadolu’da. Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Düzce çevresi ile Bolu-Ankara arasında da yağmurlu bir hafta sonu olacak. Bandırma-Yalova boyunca yağış daha az ve yerel olarak etkili olur. Batı Karadeniz kıyılarında da önemli bir yağış beklenmiyor, kıyı ilçelerde hava bulutlu kalıyor ve kuzeydoğudan esen rüzgar, ısınmaya pek izin vermiyor.

YER YER DOLU YAĞIŞLARI Doğu Anadolu ile Güneydoğu genelinde yağmurlar bereketi ile geliyor, 2 hafta önce yaşanan zirai don olaylarının topyekün bir hasar verdiği tarım sektörümüzde yağmur, bu tarihler için oldukça kıymetli. Fakat yer yer dolu yağışları ve kısa süreli rüzgar fırtınaları yıkıcı olabilir. Doğu ve Güneydoğu ile Trakya’da bu risk hafta sonu bulunuyor. İzmir ve çevresinde, Batı Akdeniz’e uzanan yağışlar cumartesi öğlen kuvvetlenebilir. Hava sıcaklıkları güneyde 20°C’lerde seyrediyor. Kıbrıs’ta Lefkoşa cumartesi öğlen biraz yağmur toplayabilir, Girne’de isd sabah-öğlen arası gök gürültüsü duyabiliriz ve kuvvetlice bir yağış geçişi görülebilir. Sıcaklıklar Kıbrıs’ta 23°C’den 18°C’ye geriliyor. SAĞANAKTA AĞAÇ DİPLERİNE DİKKAT! Yeni haftanın ilk 3 günü şimdilik Marmara’da gökyüzü gün içerisinde çoğunlukla güneşli olacak, gökyüzü sabah yine serin ve bulutlu olur. Yağışlar sırasında yıldırım düşmesi gibi riskler bulunuyor, kırsal kesimde yakalandığımız gök gürültülü sağanaklar sırasında ağaç diplerine girmeyelim. Yıldırımlar en çok ağaçlara ve direkler gibi cisimlere düşer bunu hatırlayalım.

Kırım üzerinden güneye hareket eden hava, Karadeniz’i geçerken bulutlanıyor. Deniz üzerinde ve ülkemizin kuzey çizgisinde bulutluluk bir süre devam edecek. Yakın vadede özellikle Marmara ve Anadolu ile Karadeniz’de hava sıcaklıkları biraz azalacak, Mayıs ayının ilk günlerinde hava, bugüne göre 5-6°C daha soğuk olabilir. ÜŞÜTEN HAVALAR BİRAZ DAHA SÜRECEK Marmara’ya soğuk hava akışı sürüyor. İstanbul gibi kuzeyde kalan merkezler, bu soğuk rüzgarı diğer merkezlere göre kuvvetli alıyor. Gölge alanlarda 10°C kadar hissedilen sıcaklık altında üşüyoruz. Bu gölgede esintili, poyrazdan rüzgar alan şehirlerde daha çok hissedilen ve insanı üşüten havalar 4-5 Mayıs tarihlerine kadar sürebilir. Mayıs ayının ilk günleri sıcaklıklar mevsim normallerinde ve 2 ila 5°C altında seyredecek.