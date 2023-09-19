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        Haberler Gündem Hava Durumu Sıcaklıklar ne zaman bitecek? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel açıkladı! - Hava durumu haberleri

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Sıcaklıklar Eylül sonuna kadar sürecek

        Eylül ayının sonuna kadar sıcak günlerin devam edeceğini belirten Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, kaleme aldığı yazısında "Güneyde büyük merkezler yine 35°C hava sıcaklığında bol güneşli bir Eylül sonu yaşayacak. Bu sonbahar başlangıcı bölgesel bakıldığında ülkemizde yine son 20 yılın en sıcağı, en kurağı oluyor" değerlendirmesinde bulundu. Öztel, her geçen gün kendini hissettiren barajlarda tükenmekte olan su seviyesine dikkat çekti

        Hüseyin Öztel
        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 19.09.2023 - 18:57 Güncelleme: 19.09.2023 - 21:03
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        En sıcak en kurak günler
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        Türkiye’de sıcak bir Eylül ayı yaşıyoruz, gelecek 11-12 gün boyunca da durum değişmiyor.

        Akdeniz ve Güneydoğu bu perşembeden itibaren yeni bir sıcak havanın etkisine giriyor. Güneyde büyük merkezler yine 35°C hava sıcaklığında bol güneşli bir Eylül sonu yaşayacak. Bu sonbahar başlangıcı bölgesel bakıldığında ülkemizde yine son 20 yılın en sıcağı, en kurağı oluyor.

        "YAĞMURLAR GECİKİNCE..."

        Yağmursuz günlerin ve aşırı su kullanımının neticesinde İstanbul’un en büyük barajları kuruyor. Terkos ve Büyükçekmece gibi devasa su havzaları bugün %10 ila %5 dolulukta. İstanbul’un Avrupa yakasında böylesi bir durumu son 30 yılda sadece bir kez gördük, üstelik o zamanlarda harcadığımız günlük su yaklaştık 2 milyon metreküptü. Bugün ise şehir 3.6 milyon metreküp harcamaya ulaşmış durumda. Yani su kullanımı %50 ila %70 oranında arttı. Bu kadar az yağmur düşen Marmara Bölgesinde büyük merkezlerde mevcut talebi karşılamak her geçen hafta zorlaşıyor.

        Derin ve uzun bir “aşırı talep” sorunumuz var ve direkt nüfus yoğunluğu ile ilişkili olan bu durum yağmurlar gecikince iyice gün yüzüne çıkıyor.

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        "SUYUMUZ TAMAMEN BİTEBİLİR"

        İstanbul’da Haziran başından itibaren yapılması gereken su tasarrufunu bir türlü yapamadık, çağrıları ciddiye almıyoruz. Bireysel olarak ev ve iş yerlerinde uygulamamız gereken tasarruf tedbirlerini konuşuyor ama uygulanırken göremiyoruz. Yakında suyumuz tamamen bitebilir.

        Melen ve Istırancalar havzalarını adeta yağmalayan, orta ölçekte bir ülke kadar su harcayan İstanbul’dan söz ediyoruz. Buraya 150-160 km mesafeden regülatörle ulaştırılan suyu harcarken artık elimiz titremeli.

        "BARAJLAR BİZDEN YARDIM İSTİYOR"

        Otomobil yıkamak, bahçe sulamak, havuz doldurmak veya keyfi herhangi bir su harcayan faaliyeti durdurmak zorundayız. Bugünlerde sıcaklıklar da yüksek seyredince, gökyüzü açık olunca varolan su hızla buharlaşmayı sürdürüyor. Kısaca barajlarımız ve göletlerimiz bizden yardım istiyor.

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        "GÖLGEDE 35 DERECEYİ AŞACAK"

        Hafta sonu Türkiye’nin güneyi yine kavurucu sıcakların etkisinde. Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman, Antakya ve yakın çevresi gölgede 35°C’yi aşacak. Antaly’da ve Muğla’da sıcaklıklar gelecek 7-8 gün 30°C’leri aşıyor. İzmir perşembeden itibaren 30°C’ye yükselirken güneşli Ankara 28°C, İstanbul’da ise hava kuvvetli poyraz altında 27°C. İstanbul’un bu rüzgarlı hali hafta sonu sakinleşiyor.

        "UZUN VADELİ TAHMİNE İHTİYACIMIZ VAR"

        Ekim ayı ortası gelmeden önce Akdeniz üzerinden yurda sokulabilecek yağışlı havalar, yağmur oluşumu için daha uygun kondisyonlar görünüyor. Bu uzun vadeli tahminlerin değiştiğini, farklı şeyler yaşadığımızı biliyoruz. Yine de bu uzun vadeli tahmine ihtiyacımız var, umalım da Ekim ayı daha sulak geçsin.

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        #hüseyin öztel
        #sıcak kurak
        #haberler
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