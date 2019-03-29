Google Asistan'a kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yeni bir özellik eklendi. Habertürk, Google Asistan’a Türkiye’den entegre olan ilk haber sitesi oldu. Artık habertürk.com'da yer alan Türkiye ve dünyadan en güncel ve en özel haberlere Google Asistan üzerinden de erişilebiliyor.

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Habertürk'teki haberlere ulaşmak için Google Asistan uygulaması üzerinden sesli olarak "Habertürk ile konuş" denilmesi yeterli oluyor. 'Habertürk ile konuş'ta günün manşetleri ve günün ajandası sesli olarak kullanıcılara okunuyor.

SEÇİMİN NABZINI DA SESLİ TUTACAK

Türkiye’de 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler ilgili güncel gelişmelere, son dakika haberlerine, il, ilçe ve sandık bazında seçim sonuçlarına da an ve an bu yeni özellik ile erişilebilecek.

Habertürk’ün Google ile yaptığı işbirliğiyle hayata geçen bu yeniliğe ulaşmak iOS veya Android’te yer alan Asistan uygulamasının yanısıra için Android cihazlarda ise şunu demek de yeterli oluyor: “Ok Google, Habertürk ile konuş”

Gelin isterseniz, iOS ve Android cihaz kullanıcılarının ücretsiz olarak mobil cihazlarına yükleyip, kullanabildiği Google'ın sesli asistanındaki "Habertürk ile konuş" özelliğine yakından bir göz atalım...

Bu yenilikçi haber servisi için kullanıcının telefon dilinin Türkçe olması gerektiğini de hatırlatalım. Telefon dili İngilizce olanlar ise Google Asistan'ın ayarlarından ikinci dil olarak Türkçe'yi eklenerek, 'Habertürk ile konuş' özelliğini kullanabiliyor.

Telefonun dili İngilizce olanlar, bu işlemi yapmak için Google Asistan'ı açtıktan sonra, sağ üst köşede yer alan profil fotolarına tıklayıp, Settings > Assistant> Languages> (Ayarlar > Asistan > Diller) bölümünden "Türkçe"yi eklemeleri yeterli oluyor. Böylece telefonun veya Google Asistan'ın ana dili İngilizce olsa da ''Habertürk ile konuş'' denildiğinde, Haberturk.com'daki haberlere sesli olarak erişilebiliyor.