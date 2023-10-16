Habertürk ekibi çatışma hattında: İşte anbean yaşananlar

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İsrail-Hamas çatışmaları 10. gününde devam ederken İsrail'in Gazze'ye gece boyu saldırıları sürdü.

İsrail ordusunun kara harekatı hazırlıkları sürerken, 600 bin Filistinlinin Gazze'nin kuzeyinden güneyine geçtiği bildirildi.

Öte yandan ABD-Mısır-İsrail'in anlaşması ile Gazze'nin güneyinde ateşkes sağlandı. Ateşkesin 09.00'da başlayacağı belirtildi. Ancak Hamas "Ateşkese ilişkin bilgimiz yok" açıklamasında bulundu.

Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve kameraman Hakan Öztürk yaşananları aktardı.

İşte anbean yaşananlar...

10.08 - Dünkü yayınlarımda hep şunu söyledim. Birincisi bu süreçlerde genel olarak diplomasi ve siyaset her şeyin önüne geçer. Ancak şahane bu kadar argüman aynı anda işlerken saha bu saatten sonra diplomasinin dilini de belirleyecek. İsrail biraz daha angajman kurallarını hafifletecektir. Normal şartlarda Cumartesi günü operasyonun başlaması bekleniyordu. Hatta Cuma günü orduya 40 bin kişi katıldı. Fakat hava koşulları operasyonu engelledi. O bölgede yoğun yağmur ve dumanlar yükseldiği için çok net görüntü alınamadığı gerekçesiyle ertelendi. 24 saat ara verileceği söyleniyor. Sivillerin geçişinin sağlanması amacıyla olduğu söyleniyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken da ikinci kez İsrail'de. Dün de öte yandan güneyde su ilk kez verildi uzun zaman sonra. Normalde Gazze'de günlük 55 bin metreküplük suya ihtiyaç var. Ama şu an sadece 18 bin metreküplük su basıldı.

18-00 - Şu anda hummalı şekilde kara operasyonu hazırlıklar var. Burası doğrudan Gazze'nin tam ortasına bakıyor. Gazze'nin güneyinde ve kuzeyinde farklı şeyler konuşuluyor. İsrail şu anda her noktada kontrolü sağlamaya çalışıyor. Havadan da dronelar ve heronlar uçuyor. Helikopterler de bir taraftan uçuyor. 48 saat içinde operasyon yapılır mı diye soru soruluyordu. 1 hafta geride kaldı. Halen İsrail Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı çalışmaları tamamlamış değil. Burada hazırlıklar devam ederken siviller Gazze'nin güneyine doğru çekilmeye başladılar. Mısır da şu anda endişeli. Nasıl bir şekillenme olacak? Refah kapısından yardımlar gidiyor ama ne kadar sivilin çıkışına izin verilecek? Güvenlik sorunu halen önemli. Buralar İsrail'in kontrol altında tuttuğu yerleşim alanıydı. Şimdi askeri alan ilan edildiği için siviller hızla çıkıyor. Dün yayınında bir ifade kullanıştım 'sahanın pozisyonu siyaseti ve diplomasiyi de belirliyor'. İsrail için artık kara operasyonu geri dönülmez bir yol. Bugüne kadar İsrail, Gazze'nin bütün tünellerine hakim olduklarını söylerdi. Kara operasyonda karşılarına ne çıkacağı bir soru işareti. Bundan sonraki süreç nasıl iş