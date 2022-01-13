Habersizce görüntüledi... Mükemmel zamanlama

"Ödüller kazanmak elbette beni mutlu ediyor. Ancak sokak fotoğrafçısı olmanın verdiği mutluluk bence daha da büyük. Aklıma aniden harika bir fikir gelince gözlerim yaşarıyor fakat şu ana kadar bir ödül yüzünden gözlerim dolmadı."