Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. 1976 yapımı Türk filminin, yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştır. Peki, Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu nedir? İşte Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi hakkında merak edilen bilgiler...
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Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi oyuncuları ve konusu sinemaseverlerin gündeminde yer alıyor. TV ekranlarında bir kez daha izleyici ile buluşacak Türk sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden Hababam Sınıfı Uyanıyor hakkında merak edilenleri sizlerle paylaştık. İşte detaylar...
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HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Hababam Sınıfı'na Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam, başta köylü diye alay ettiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur.
Bu filmde Tarık Akan olmadan yola devam eden Hababam ekibi, sürekli haylazlığı pohpohladıklarını kabul etmeyerek sosyal duyarlılık için çağrıda bulunmaktadır. Halit Akçatepe' nin oynadığı son hababam filmidir.
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HABABAM SINIFI UYANIYOR OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Münir Özkul - Kel Mahmut
Adile Naşit - Hafize Ana
Kemal Sunal - İnek Şaban
Halit Akçatepe - Güdük Necmi
Ahmet Sezerel - Ahmet Sezer
Şevket Altuğ - Kimya hocası Şevket
Şener Şen - Badi Ekrem
Ali Çamlıca - Edebiyat hocası Zühtü
Muharrem Gürses - Müdür
Hakkı Karadayı - Veysel Efendi
Cem Gürdap - Tulum Hayri
Feridun Şavlı - Domdom Ali
Cengiz Nezir - Bozum Cahit
Ahmet Arıman - Hayta İsmail
Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir
Tayfun Akalın - Öğrenci
Ertuğrul Bilda - Külyutmaz
Akil Öztuna - Felsefe hocası Akil
Hayri Karabey - Coğrafya Hocası
Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca
Mehmet Çatay - Öğrenci
Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri
Ergin Orbey - Müfettiş Hüseyin Şevki Topuz
Tuncay Akça - Bacaksız
Cafer Dere - Öğrenci
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