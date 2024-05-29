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        Haberler Bilgi Magazin Hababam Sınıfı Uyanıyor kaç yılında nerede çekildi? Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

        Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

        Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. 1976 yapımı Türk filminin, yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştır. Peki, Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu nedir? İşte Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 18:29 Güncelleme: 29.05.2024 - 18:37
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          Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi oyuncuları ve konusu sinemaseverlerin gündeminde yer alıyor. TV ekranlarında bir kez daha izleyici ile buluşacak Türk sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden Hababam Sınıfı Uyanıyor hakkında merak edilenleri sizlerle paylaştık. İşte detaylar...

        • 2

          HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Hababam Sınıfı'na Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam, başta köylü diye alay ettiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur.

          Bu filmde Tarık Akan olmadan yola devam eden Hababam ekibi, sürekli haylazlığı pohpohladıklarını kabul etmeyerek sosyal duyarlılık için çağrıda bulunmaktadır. Halit Akçatepe' nin oynadığı son hababam filmidir.

        • 3

          HABABAM SINIFI UYANIYOR OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

          Münir Özkul - Kel Mahmut

          Adile Naşit - Hafize Ana

          Kemal Sunal - İnek Şaban

          Halit Akçatepe - Güdük Necmi

          Ahmet Sezerel - Ahmet Sezer

          Şevket Altuğ - Kimya hocası Şevket

          Şener Şen - Badi Ekrem

          Ali Çamlıca - Edebiyat hocası Zühtü

          Muharrem Gürses - Müdür

          Hakkı Karadayı - Veysel Efendi

          Cem Gürdap - Tulum Hayri

          Feridun Şavlı - Domdom Ali

          Cengiz Nezir - Bozum Cahit

          Ahmet Arıman - Hayta İsmail

          Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir

          Tayfun Akalın - Öğrenci

          Ertuğrul Bilda - Külyutmaz

          Akil Öztuna - Felsefe hocası Akil

          Hayri Karabey - Coğrafya Hocası

          Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca

          Mehmet Çatay - Öğrenci

          Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri

          Ergin Orbey - Müfettiş Hüseyin Şevki Topuz

          Tuncay Akça - Bacaksız

          Cafer Dere - Öğrenci

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