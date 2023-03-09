H harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: türkiye'de h harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?

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Genel kültürümüzün gelişimine paralel olarak bu oyunlarda galibiyet elde eder ya da kaybederiz. İlhami kaynaklardan biri olan bu oyunlarda h harfiyle başlayan ülke ya da şehir adlarına da sık sık tanık oluruz. H harfiyle başlayan ülke ve şehir isimlerine yazımızda ulaşabiliriz. Böylelikle kelime haznenizi geliştirebilirsiniz. H harfi ile başlayan şehirler, h harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de h harfiyle başlayan şehir isimleri, h harfiyle başlayan başkentler? İşte, h harfiyle başlayan ülke ve şehir adları…

H Harfi İle Başlayan Şehirler

H harfiyle başlayan şehirler noktasında epey geniş bir listemiz yer almaktadır. Bu listenin çoğunda daha önce adına aşina olmadığınız şehir adları da mevcuttur. İşte, h harfiyle başlayan şehirler:

Haa Dhaalu Atoll - Maldivler

Habi - Papua Yeni Gine

Hachijojima - Japonya

Hacienda Borrero - Kolombiya

Hadsel - Norveç

Hagerstown - Amerika

Hahn - Almanya

Haifa - İsrail

Haikou - Çin

Hailey - Amerika

Haiphong - Vietnam

Hakkâri - Türkiye

Hakodate - Japonya

Halali - Namibia

Half Moon - Amerika

Halifax - Kanada

Hall Beach - Kanada

Halli / Kuorevesi - Finlandiya

Halmstad - İsveç

Hamadan - İran

Hamburg - Almanya

Hami - Çin

Hamilton - Yeni Zelanda

Hamilton - Amerika

Hammerfest -Norveç

Hammersmith - Birleşik Krallık

Hampton - Amerika

Hana - Amerika

Hanapepe - Amerika

Hancock - Amerika

Hangzhou - Çin

Hanksville - Amerika

Hanna - Kanada

Hannover - Almanya

Hanoi - Vietnam

Hanzhong - Çin

Harare - Zimbabwe

Harbour Island - Bahamas

Hargeisa - Somali

Harlingen - Amerika

Harrisburg - Amerika

Harrismith - Güney Afrika

Harrison - Amerika

Hartford - Amerika

Hartley Bay - Kanada

Hartsville - Amerika

Haskovo - Bulgaristan

Hasselt - Belçika

Hassi Messaoud - Cezayir

Hässleholm - İsveç

Hastings - Amerika

Hasvik - Norveç

Hatay - Türkiye

Hatchet Lake - Kanada

Hateruma - Japonya

Hatfield - Birleşik Krallık

Hato Corozal – Kolombiya

Hattiesburg/Laurel - Amerika

Hatton - Sri Lanka

Havadarya - İran

Havana - Küba

Havasupai - Amerika

Havre - Amerika

Hawarden - Birleşik Krallık

Hawi - Amerika

Hawk Inlet - Amerika

Hawker - Avustralya

Hays - Amerika

Heidelberg - Almanya

Helsinki - Finlandiya

Hendon - Birleşik Krallık

Hengchung - Tayvan

Hengyang - Çin

Henzada - Burma

Heraklion - Yunanistan

Heringsdorf - Almanya

Hoffman - Amerika

Hogatza - Amerika

Hong Kong – Hong Kong

Honiara - Solomon Adaları

Honinabi - Papua Yeni Gine

Honningsvag - Norveç

Houston - Amerika

Huangyan - Çin

Hubli - Hindistan

Hudiksvall - İsveç

Hugo - Amerika

Huvadhu Atoll - Maldivler

Hvammstangi - İzlanda

Hyeres – Fransa

H Harfiyle Başlayan Ülkeler

Tam anlamıyla tüm ülke isimlerini bilmemiz olanaksızdır. Ancak belli başlı ülke isimlerine gerek televizyon gerekse internet üzerinden daha aşinayızdır. H harfiyle başlayan birkaç ülke bulunmaktadır. İşte, h harfiyle başlayan ülkeler:

Hong Kong (Başkenti Hong Kong)

Hırvatistan (Başkenti Zagreb)

Haiti (Başkenti Port au Prince)

Hollanda (Başkenti Amsterdam)

Honduras (Başkenti Tegusigalpa)

Hindistan (Başkenti Yeni Delhi)

Türkiye'de H Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde yer alan 81 ilin içerisinde h harfiyle başlayan 2 adet il mevcuttur. Genele vurduğumuzda h harfiyle başlayan şehir sayısının ülkemizde az olduğunu söyleyebiliriz. Bu iller:

Hatay - Akdeniz Bölgesi’nde yer alır.

Hakkâri – Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır.

H Harfiyle Başlayan Başkentler

H harfiyle başlayan başkentlerin listesi aşağıda yer almaktadır.

Hagatna - Guam

Hamilton - Bermuda

Hanoi - Vietnam

Harare - Zimbabve

Hargeisa - Somaliland (Bağımsızlığı tanınmamış)

Hartum - Sudan

Havana - Küba

Helsinki - Finlandiya

Honiara - Solomon Adaları

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut