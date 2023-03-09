Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem H harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: türkiye'de h harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?

H harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler

İsim şehir tarzı kelime oyunları ya da bulmacalar hem hafızamızı güçlendirir hem de kelime dağarcığımızı pekiştirir. Bu oyunlarda belirli bir harfle başlayan ülke ya da şehir isimleri sık sık karşımıza çıkar.

Giriş: 09.03.2023 - 15:35 | Güncelleme: ABONE OL
H harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: türkiye'de h harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?
HABERTURK.COM

Genel kültürümüzün gelişimine paralel olarak bu oyunlarda galibiyet elde eder ya da kaybederiz. İlhami kaynaklardan biri olan bu oyunlarda h harfiyle başlayan ülke ya da şehir adlarına da sık sık tanık oluruz. H harfiyle başlayan ülke ve şehir isimlerine yazımızda ulaşabiliriz. Böylelikle kelime haznenizi geliştirebilirsiniz. H harfi ile başlayan şehirler, h harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de h harfiyle başlayan şehir isimleri, h harfiyle başlayan başkentler? İşte, h harfiyle başlayan ülke ve şehir adları…

H Harfi İle Başlayan Şehirler

H harfiyle başlayan şehirler noktasında epey geniş bir listemiz yer almaktadır. Bu listenin çoğunda daha önce adına aşina olmadığınız şehir adları da mevcuttur. İşte, h harfiyle başlayan şehirler:

  • Haa Dhaalu Atoll - Maldivler
  • Habi - Papua Yeni Gine
  • Hachijojima - Japonya
  • Hacienda Borrero - Kolombiya
  • Hadsel - Norveç
  • Hagerstown - Amerika
  • Hahn - Almanya
  • Haifa - İsrail
  • Haikou - Çin
  • Hailey - Amerika
  • Haiphong - Vietnam
  • Hakkâri - Türkiye
  • Hakodate - Japonya
  • Halali - Namibia
  • Half Moon - Amerika
  • Halifax - Kanada
  • Hall Beach - Kanada
  • Halli / Kuorevesi - Finlandiya
  • Halmstad - İsveç
  • Hamadan - İran
  • Hamburg - Almanya
  • Hami - Çin
  • Hamilton - Yeni Zelanda
  • Hamilton - Amerika
  • Hammerfest -Norveç
  • Hammersmith - Birleşik Krallık
  • Hampton - Amerika
  • Hana - Amerika
  • Hanapepe - Amerika
  • Hancock - Amerika
  • Hangzhou - Çin
  • Hanksville - Amerika
  • Hanna - Kanada
  • Hannover - Almanya
  • Hanoi - Vietnam
  • Hanzhong - Çin
  • Harare - Zimbabwe
  • Harbour Island - Bahamas
  • Hargeisa - Somali
  • Harlingen - Amerika
  • Harrisburg - Amerika
  • Harrismith - Güney Afrika
  • Harrison - Amerika
  • Hartford - Amerika
  • Hartley Bay - Kanada
  • Hartsville - Amerika
  • Haskovo - Bulgaristan
  • Hasselt - Belçika
  • Hassi Messaoud - Cezayir
  • Hässleholm - İsveç
  • Hastings - Amerika
  • Hasvik - Norveç
  • Hatay - Türkiye
  • Hatchet Lake - Kanada
  • Hateruma - Japonya
  • Hatfield - Birleşik Krallık
  • Hato Corozal – Kolombiya
  • Hattiesburg/Laurel - Amerika
  • Hatton - Sri Lanka
  • Havadarya - İran
  • Havana - Küba
  • Havasupai - Amerika
  • Havre - Amerika
  • Hawarden - Birleşik Krallık
  • Hawi - Amerika
  • Hawk Inlet - Amerika
  • Hawker - Avustralya
  • Hays - Amerika
  • Heidelberg - Almanya
  • Helsinki - Finlandiya
  • Hendon - Birleşik Krallık
  • Hengchung - Tayvan
  • Hengyang - Çin
  • Henzada - Burma
  • Heraklion - Yunanistan
  • Heringsdorf - Almanya
  • Hoffman - Amerika
  • Hogatza - Amerika
  • Hong Kong – Hong Kong
  • Honiara - Solomon Adaları
  • Honinabi - Papua Yeni Gine
  • Honningsvag - Norveç
  • Houston - Amerika
  • Huangyan - Çin
  • Hubli - Hindistan
  • Hudiksvall - İsveç
  • Hugo - Amerika
  • Huvadhu Atoll - Maldivler
  • Hvammstangi - İzlanda
  • Hyeres – Fransa

H Harfiyle Başlayan Ülkeler

Tam anlamıyla tüm ülke isimlerini bilmemiz olanaksızdır. Ancak belli başlı ülke isimlerine gerek televizyon gerekse internet üzerinden daha aşinayızdır. H harfiyle başlayan birkaç ülke bulunmaktadır. İşte, h harfiyle başlayan ülkeler:

  • Hong Kong (Başkenti Hong Kong)
  • Hırvatistan (Başkenti Zagreb)
  • Haiti (Başkenti Port au Prince)
  • Hollanda (Başkenti Amsterdam)
  • Honduras (Başkenti Tegusigalpa)
  • Hindistan (Başkenti Yeni Delhi)

Türkiye'de H Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde yer alan 81 ilin içerisinde h harfiyle başlayan 2 adet il mevcuttur. Genele vurduğumuzda h harfiyle başlayan şehir sayısının ülkemizde az olduğunu söyleyebiliriz. Bu iller:

  • Hatay - Akdeniz Bölgesi’nde yer alır.
  • Hakkâri – Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır.

H Harfiyle Başlayan Başkentler

H harfiyle başlayan başkentlerin listesi aşağıda yer almaktadır.

  • Hagatna - Guam
  • Hamilton - Bermuda
  • Hanoi - Vietnam
  • Harare - Zimbabve
  • Hargeisa - Somaliland (Bağımsızlığı tanınmamış)
  • Hartum - Sudan
  • Havana - Küba
  • Helsinki - Finlandiya
  • Honiara - Solomon Adaları
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Doğal afetlerde kadınlar için risk 14 kat fazla!
Doğal afetlerde kadınlar için risk 14 kat fazla!
Bir yudum kahve vücudumuzda neler yapar?
Bir yudum kahve vücudumuzda neler yapar?
Afetler cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor
Afetler cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor
İBB Şehir Tiyatroları mart ayında sahnelerini yeniden açıyor
İBB Şehir Tiyatroları mart ayında sahnelerini yeniden açıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.