Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem I harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: türkiye'de ı harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?

I harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler

I harfi alfabemizin sesli harflerinden biridir. A, E sesli harflerine nazaran akılda kalıcılığı daha azdır. Öyle ki isim, şehir tarzı kelime oyunlarında bulmamız için fazlaca vakit harcadığımız harflerden biridir.

Giriş: 09.03.2023 - 15:37 | Güncelleme: ABONE OL
I harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: türkiye'de ı harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?
HABERTURK.COM

Ülkemizin tüm illerini ezberlemek özellikle genel kültürümüz açısından faydalı olacaktır. Televizyondaki kelime oyunlardan oluşan yarışmalarda da sık sık belirli harflerle başlayan ülke ve şehir adları sorulmaktadır. I harfi de onlardan biridir. I harfi ile başlayan şehirler, ı harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de ı harfiyle başlayan şehir isimleri, ı harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, ı harfiyle başlayan ülke, şehir ve başkentlerin tam listeleri…

I Harfi İle Başlayan Şehirler

Dünya genelinde ı harfiyle başlayan şehir isimleri sorulduğunda pek çoğumuz yanıtsız kalmaktadır. I harfi diğer sesli harflere oranla daha az kullanılmaktadır. Yine ı harfiyle başlayan belli başlı şehirler vardır. Bu şehirlerin bir kısmını sizler için listeledik.

  • Iamalele - Papua Yeni Gine
  • Iaşi - Romania
  • Iaura - Papua Yeni Gine
  • Ibadan - Nijerya
  • Ibagué - Kolombiya
  • Iberia - Peru
  • Ibiza - İspanya
  • Ibo - Mozambique
  • Iboki - Papua Yeni Gine
  • Ida Grove - Amerika
  • Idaho Falls - Amerika
  • Idiofa - Congo
  • Idre - İsveç
  • Igarka - Rusya
  • Iginniarfik - Greenland
  • Igiugig - Amerika
  • Igloolik - Kanada
  • Ignace - Kanada
  • Iguela - Gabon
  • Ihosy - Madagascar
  • Ihu - Papua Yeni Gine
  • Ijuí - Brezilya
  • Ikaria Island - Yunanistan
  • Ikela - Congo (Kinshasa)
  • Ikerassaarsuk - Greenland
  • Iki - Japonya
  • Ila Da Chilonzuene - Mozambik
  • Ilaka - Madagascar
  • Ilam - İran
  • Île des Pins - New Caledonia
  • Ilebo - Congo (Kinshasa)
  • Ileg - Papua Yeni Gine
  • Ilford - Kanada
  • Ilha Solteira - Brezilya
  • Ilhéus - Brezilya
  • Iliamna - Amerika
  • Ilimanaq - Greenland
  • Illaga-Papua Island - Endonezya
  • Illizi - Cezayir
  • Ilo - Peru
  • Iloilo City - Philippines
  • Ilorin - Nijerya
  • Ilu-Papua Island - Endonezya
  • Imane - Papua Yeni Gine
  • Imbaimadai - Guyana
  • Immokalee - Amerika
  • Imonda - Papua Yeni Gine
  • Imperatriz - Brezilya
  • Imperial - Amerika
  • Imphal - Hindistan
  • In Guezzam - Cezayir
  • In Salah - Cezayir
  • Indagen - Papua Yeni Gine
  • Independence - Belize
  • Independence - Amerika
  • Hindistann Springs, NV - Amerika
  • Hindistanna, PA - Amerika
  • Hindistannapolis - Amerika
  • Indore - Hindistan
  • Ine Island - Marshall Adaları
  • Ingeniero Jacobacci - Arjantin
  • Inglaterra - Venezuela
  • Inhaca Mozambique
  • Inhambabe - Mozambik
  • Inis Oírr - Ireland
  • Inishmore - Ireland
  • Innsbruck - Avusturya
  • Inta - Rusya
  • Inukjuak - Kanada
  • Inus - Papua Yeni Gine
  • Inuvik - Kanada
  • Invercargill - Yeni Zelanda
  • Inverin - Ireland
  • Inverlake - Kanada
  • Inverness - Birleşik Krallık
  • Inverway - Avustralya
  • Inyati - Güney Afrika
  • Inyokern - Amerika
  • Ioannina - Yunanistan
  • Iowa City, IA - Amerika
  • Iowa Falls - Amerika
  • Ipatinga - Brezilya
  • Ipiales - Kolombiya
  • Ipiaú - Brezilya
  • Ipil - Philippines
  • Ipoh - Malezya
  • Ipota - Vanuatu
  • Ipswich - Birleşik Krallık
  • Iqaluit- Kanada
  • Iquique - Şili
  • Iquitos - Peru
  • Iraan - Amerika
  • İran Shahr - İran
  • Irecê - Brezilya
  • Iriona - Honduras
  • Irkutsk - Rusya
  • Iron Mountain Kingsford - Amerika
  • Ironstone - Avustralya
  • Ironwood - Amerika
  • Ischia - İtalya
  • Iscuande - Kolombiya
  • Isfahan - İran
  • Ishigaki - Japonya
  • Ishurdi - Bangladesh
  • Isla Colón - Panama
  • Isla de la Juventud - Küba
  • Isla De Pascua - Şili
  • Isla de Tigre - Venezuela
  • Isla La Tortuga - Venezuela
  • Isla Margarita - Venezuela
  • Isla Rey Jorge - Antarktika
  • Islamabad - Pakistan
  • Island Lake - Kanada
  • Isles of Scilly - Birleşik Krallık
  • Islip - Amerika
  • Isparta - Türkiye
  • Itabuna - Brezilya
  • Itaqui – Brezilya
  • Ivanof Bay - Amerika
  • Ivanovo - Rusya
  • Ivishak - Amerika
  • Ivujivik - Kanada
  • Izhevsk - Rusya
  • Izumo – Japonya

I Harfiyle Başlayan Ülkeler

Dünya genelinde ı harfiyle başlayan ne yazık ki bir ülke vardır. Bu ülkede başkenti Bağdat olan Irak’tır. Irak, Asya’nın batısında yer alıp Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün’le sınır komşusudur.

Türkiye'de I Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bu illerden sadece iki tanesi ı harfiyle başlamaktadır. Bu iller ve bulundukları bölgeler:

  • Iğdır (Doğu Anadolu Bölgesi)
  • Isparta (Akdeniz Bölgesi)

I Harfiyle Başlayan Başkentler

Dünya üzerinde ı harfiyle başlayan herhangi bir başkent ismi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bir listeden söz etmek mümkün değildir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Doğal afetlerde kadınlar için risk 14 kat fazla!
Doğal afetlerde kadınlar için risk 14 kat fazla!
Bir yudum kahve vücudumuzda neler yapar?
Bir yudum kahve vücudumuzda neler yapar?
Afetler cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor
Afetler cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor
İBB Şehir Tiyatroları mart ayında sahnelerini yeniden açıyor
İBB Şehir Tiyatroları mart ayında sahnelerini yeniden açıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.