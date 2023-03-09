I harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: türkiye'de ı harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?

HABERTURK.COM

Ülkemizin tüm illerini ezberlemek özellikle genel kültürümüz açısından faydalı olacaktır. Televizyondaki kelime oyunlardan oluşan yarışmalarda da sık sık belirli harflerle başlayan ülke ve şehir adları sorulmaktadır. I harfi de onlardan biridir. I harfi ile başlayan şehirler, ı harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de ı harfiyle başlayan şehir isimleri, ı harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, ı harfiyle başlayan ülke, şehir ve başkentlerin tam listeleri…

I Harfi İle Başlayan Şehirler

Dünya genelinde ı harfiyle başlayan şehir isimleri sorulduğunda pek çoğumuz yanıtsız kalmaktadır. I harfi diğer sesli harflere oranla daha az kullanılmaktadır. Yine ı harfiyle başlayan belli başlı şehirler vardır. Bu şehirlerin bir kısmını sizler için listeledik.

Iamalele - Papua Yeni Gine

Iaşi - Romania

Iaura - Papua Yeni Gine

Ibadan - Nijerya

Ibagué - Kolombiya

Iberia - Peru

Ibiza - İspanya

Ibo - Mozambique

Iboki - Papua Yeni Gine

Ida Grove - Amerika

Idaho Falls - Amerika

Idiofa - Congo

Idre - İsveç

Igarka - Rusya

Iginniarfik - Greenland

Igiugig - Amerika

Igloolik - Kanada

Ignace - Kanada

Iguela - Gabon

Ihosy - Madagascar

Ihu - Papua Yeni Gine

Ijuí - Brezilya

Ikaria Island - Yunanistan

Ikela - Congo (Kinshasa)

Ikerassaarsuk - Greenland

Iki - Japonya

Ila Da Chilonzuene - Mozambik

Ilaka - Madagascar

Ilam - İran

Île des Pins - New Caledonia

Ilebo - Congo (Kinshasa)

Ileg - Papua Yeni Gine

Ilford - Kanada

Ilha Solteira - Brezilya

Ilhéus - Brezilya

Iliamna - Amerika

Ilimanaq - Greenland

Illaga-Papua Island - Endonezya

Illizi - Cezayir

Ilo - Peru

Iloilo City - Philippines

Ilorin - Nijerya

Ilu-Papua Island - Endonezya

Imane - Papua Yeni Gine

Imbaimadai - Guyana

Immokalee - Amerika

Imonda - Papua Yeni Gine

Imperatriz - Brezilya

Imperial - Amerika

Imphal - Hindistan

In Guezzam - Cezayir

In Salah - Cezayir

Indagen - Papua Yeni Gine

Independence - Belize

Independence - Amerika

Hindistann Springs, NV - Amerika

Hindistanna, PA - Amerika

Hindistannapolis - Amerika

Indore - Hindistan

Ine Island - Marshall Adaları

Ingeniero Jacobacci - Arjantin

Inglaterra - Venezuela

Inhaca Mozambique

Inhambabe - Mozambik

Inis Oírr - Ireland

Inishmore - Ireland

Innsbruck - Avusturya

Inta - Rusya

Inukjuak - Kanada

Inus - Papua Yeni Gine

Inuvik - Kanada

Invercargill - Yeni Zelanda

Inverin - Ireland

Inverlake - Kanada

Inverness - Birleşik Krallık

Inverway - Avustralya

Inyati - Güney Afrika

Inyokern - Amerika

Ioannina - Yunanistan

Iowa City, IA - Amerika

Iowa Falls - Amerika

Ipatinga - Brezilya

Ipiales - Kolombiya

Ipiaú - Brezilya

Ipil - Philippines

Ipoh - Malezya

Ipota - Vanuatu

Ipswich - Birleşik Krallık

Iqaluit- Kanada

Iquique - Şili

Iquitos - Peru

Iraan - Amerika

İran Shahr - İran

Irecê - Brezilya

Iriona - Honduras

Irkutsk - Rusya

Iron Mountain Kingsford - Amerika

Ironstone - Avustralya

Ironwood - Amerika

Ischia - İtalya

Iscuande - Kolombiya

Isfahan - İran

Ishigaki - Japonya

Ishurdi - Bangladesh

Isla Colón - Panama

Isla de la Juventud - Küba

Isla De Pascua - Şili

Isla de Tigre - Venezuela

Isla La Tortuga - Venezuela

Isla Margarita - Venezuela

Isla Rey Jorge - Antarktika

Islamabad - Pakistan

Island Lake - Kanada

Isles of Scilly - Birleşik Krallık

Islip - Amerika

Isparta - Türkiye

Itabuna - Brezilya

Itaqui – Brezilya

Ivanof Bay - Amerika

Ivanovo - Rusya

Ivishak - Amerika

Ivujivik - Kanada

Izhevsk - Rusya

Izumo – Japonya

I Harfiyle Başlayan Ülkeler

Dünya genelinde ı harfiyle başlayan ne yazık ki bir ülke vardır. Bu ülkede başkenti Bağdat olan Irak’tır. Irak, Asya’nın batısında yer alıp Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün’le sınır komşusudur.

Türkiye'de I Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bu illerden sadece iki tanesi ı harfiyle başlamaktadır. Bu iller ve bulundukları bölgeler:

Iğdır (Doğu Anadolu Bölgesi)

Isparta (Akdeniz Bölgesi)

I Harfiyle Başlayan Başkentler

Dünya üzerinde ı harfiyle başlayan herhangi bir başkent ismi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bir listeden söz etmek mümkün değildir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut