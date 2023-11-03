GYODER'de yeni başkan Neşecan Çekici oldu

REKLAM advertisement1

GYODER’in Başkanlık görevini, dernekte uzun yıllardır aktif görevlerde bulunan Neşecan Çekici devraldı. GYODER’e 3 yıl boyunca başkanlık yapan Mehmet Kalyoncu ise görevine GYODER Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecek. Yeni dönemde GYODER Başkan Yardımcısı olarak görev alacak isimler de Ayla Heyfegil, Cem Yılmaz, Tuğra Gönden, Mahmut Sefa Çelik, Yağmur Yaşar ve Burak Kutluğ olarak belirlendi.

3 Kasım’da düzenlenen basın toplantısında görevi Neşecan Çekici’ye devreden Mehmet Kalyoncu, “3 yıldır büyük bir heyecan ve sorumlulukla yürüttüğüm GYODER Başkanlığı görevimi, Yönetim Kurulu’nda aldığımız ortak kararla, 2011’den beri yönetimde aktif rol alan Neşecan Çekici’ye devrediyorum. Ben bu dönemde vicdanımı dinleyerek kurucusu olduğum Türkiye Tasarım Vakfı çatısı altında deprem bölgesindeki tasarım ve planlama çalışmalarına odaklanacağım” diye konuştu.

GYODER, Mehmet Kalyoncu döneminde, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerden sonra bölgede aktif olarak sorumluluk üstlenmiş ve üyeleriyle birlikte tamamen gönüllü olarak 100 bin konutun master plan ve mimari projelerinin 3 ay gibi kısa bir sürede hazırlanmasını sağlamıştı.

SEKTÖR STK’LARINDA İLK KADIN LİDER

Yeni dönemde GYODER Başkanı olarak görev yapacak olan Neşecan Çekici, 2003 yılında üye olarak katıldığı GYODER’de 2011 yılından bu yana yönetim kurulu üyesi olarak görev alıyordu. Son olarak Başkan Yardımcılığı görevi yapan Neşecan Çekici basın toplantısında yaptığı konuşmada “Sayın Kalyoncu liderliğindeki yönetim kurulumuzun, değerli başkan yardımcılarımızın, icra kurulumuzun, komitelerimizin ve çok kıymetli üyelerimizin destekleri ile 3 yıldır birçok projenin ilk tohumlarını attık ve hepsinde de sektörümüze ve kamuya yarar sağlayabilecek bir aşama kaydettik. GYODER olarak, sektörün kuvvetli desteği ile devam eden projelerimize ivme kazandırarak kararlılıkla ilerleyeceğiz. Bu yeni dönemde iş birliği ve dayanışma ruhuyla, gayrimenkul sektörümüzü daha ileriye taşımak için birlikte çalışacağız” dedi.

REKLAM

Neşecan Çekici, bu görevlendirme ile Türkiye’de yapı endüstrisinin ilk kadın sivil toplum kuruluşu lideri oldu.

"4T SERTİFİKASI GELİYOR"

Neşecan Çekici, GYODER olarak son dönemde Yeni Konut Modeli de dahil pek çok yenilikçi projeye imza attıklarını söyleyerek, “Bu dönemde de GYODER’in ana vizyonu olan 4T yani Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum prensiplerini her fırsatta vurgulamaya devam edeceğiz. 18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi’nde de açıkladığımız gibi PwC ortaklığında vereceğimiz 4T Sertifikası ile tüm bu ilkelerin sektörümüzdeki en iyi uygulamalarını keşfetmeye, takdir etmeye ve yaygınlaştırmaya çalışacağız” dedi.

"PROPTECH HUB VE DESIGN HUB HAYATA GEÇTİ"

Kısa zaman önce YTÜ Yıldız Teknopark iş birliğiyle GYODER YTU Startup House-Proptech HUB Girişimcilik Merkezi’ni hayata geçirdiklerini, Design Hub ile de tasarım ekosistemini desteklediklerini söyleyen Neşecan Çekici, “GYODER olarak; şehirlerimizi başta deprem olmak üzere afetlere hazır hale getirmek, yeniden yapılanma sürecinin stratejisini oluşturmak ve uygulamak hedefiyle faaliyet gösterecek olan CITYLAB Türkiye merkezini kurmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu platform ile yeni fikir ve teknolojileri benimseyerek kentlerimizin daha yaşanabilir, sürdürülebilir, her canlının yaşam hakkına saygılı, dirençli ve eşitlikçi yaşam alanları olmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.

REKLAM

"ÜNİVERSİTELERLE İŞ BİRLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Eğitimin her zaman kendileri için öncelikli konuların başında yer aldığını söyleyen Çekici, “Sektörün gelişmesi, içinde istihdam edilen insan kaynağına yatırım ile olabilir. Eğitim, Yayınlar ve Bilgi Üretimi Komitemizin çalışmaları ile bu alanda taşıyıcı platformumuz olan GYODER Akademi bu kapsamda önemli bir rol üstleniyor. Ankara Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile de çeşitli akademik iş birliklerimizi devam ettireceğiz” dedi.

"PAZAR YERİ İLE FIRSATÇILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

GYODER Eğitim, Yayınlar ve Bilgi Üretimi Komitesi önderliğinde hazırlanan GYODER Gösterge ile de sektörle ilgili olan tüm kesimler için önemli bir veri kaynağı sunduklarını hatırlatan Çekici, “Üzerinde çalışmaya devam edeceğimiz bir diğer projemiz ‘Konut Projeleri İçin Pazar Yeri’. Son dönemde herkesin aklını kurcalayan fiyatlar konusundaki manipülasyon ve fırsatçılık endişesini ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

NEŞECAN ÇEKİCİ HAKKINDA

Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- İktisat Bölümü mezunu olan Neşecan Çekici, İstanbul Üniversitesi'nde Para/Banka Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitiminin ardından, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde MBA programını tamamladı. Türkiye'nin önde gelen holdinglerinde yedi yıl boyunca yöneticilik görevlerinde bulunduktan sonra 1995 yılında gayrimenkul sektörüne adım atan ve bugüne değin farklı birçok projede imzası yer alan Neşecan Çekici, Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş'nin kurucusu ve yönetici ortağıdır.

Sektörle ilgili birçok araştırma, derleme ve makalesi olan Çekici, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Değerleme Uzmanlığı Lisansı'na sahip. 2011 - 2013 döneminde Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği'nde (LideBİR) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. Aynı zamanda birçok üniversitenin lisans ve yüksek lisans programlarında sektör öğretim görevlisi olarak dersler veriyor. Uzun yıllar Türkiye’de kadın girişimciliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek amacıyla destek verdiği Kadın Girişimciler Derneği’nde (KAGİDER) 2023 - 2025 dönemi Yönetim Kurulunda Asil YK üyesi olarak görev yapıyor. Neşecan Çekici, GYODER’de 2011 yılından bu yana aralıksız olarak Yönetim Kurulları’nda en son Başkan Yardımcılığı olmak üzere birçok görev aldı.

Neşecan Çekici, evli ve bir kız çocuk annesidir.