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Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER),11 Haziran 2020 tarihinde düzenlediği Yönetim Kurulu toplantısında, GYODER Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin’in iki dönemdir yürüttüğü başkanlık görevinin sona ermesi sebebiyle Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu seçildi.

Üstlendiği yeni görevini büyük bir heyecanla yürüteceğini belirten GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, "GYODER, sektördeki 20 yılı aşkın tecrübesiyle gayrimenkul sektörünün önde gelen girişimcileri, yöneticileri ve profesyonellerinin, sektörün gelişimi için bir araya geldiği çok kuvvetli bir dernek haline geldi. Yeni dönemde öncelikli hedefimiz, GYODER’in kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasını artırmak, çalışmalarımızı el birliğiyle, çok daha güçlü ve aktif bir şekilde sürdürmektir" dedi.

Gayrimenkulün geleceğini planlarken teknoloji ve tasarıma odaklanmak gerektiğini vurgulayan Mehmet Kalyoncu, "Nitekim gayrimenkul sektörü, Türkiye ekonomisi için de lokomotif sektörlerden biri ve yaklaşık 200 alt sektörü besleyen önemli bir iş kolu. Finans, inşaat malzemeleri, cam, demir çelik, alüminyum, boya sanayi, ısıtma-soğutma, havalandırma ve mobilya paydaş endüstrilerden sadece birkaçı. Dolayısıyla sektörün geleceğini okumak ve vaktinde yenilikleri yakalamak GYODER olarak yaklaşımımızın temellerini oluşturacaktır. Gayrimenkulde insan alışkanlıklarının daha iyi incelendiği, teknoloji ve tasarımın uyumunun çok önemli hale geldiği bir dönemdeyiz" diye konuştu.

Kalyoncu ayrıca, yakın zamanda açıklanan konut kredi paketinin de etkisiyle konut talebindeki artışın gayrimenkul sektörüne büyük bir moral getirdiğine değindi.

Sektörün gençleşmesini ve insan kaynağı niteliğinin artmasını hedeflediklerini ifade eden Mehmet Kalyoncu, "Sektörümüze önde gelen üniversitelerden mezun, yetenekli ve iyi eğitimli gençlerimizi kazandırmak istiyoruz. Bu hedeflere ulaşmak belki zaman alacak fakat yaşanan dönüşüm sektörümüze hak ettiği itibarı yeniden kazandıracaktır. Bu dönüşümü tetikleyen tohumları bugünden atmalıyız" dedi.