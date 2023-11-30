Güzide Kasacı'ya veda
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin duayen sanatçılarından, nam-ı diğer 'Bayan Kahkaha' Güzide Kasacı, son yolculuğuna uğurlandı
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'Bayan Kahkaha' olarak tanınan Güzide Kasacı, dün sabah 94 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Kasacı'nın kızı Canan Alhas, duyurmuştu. Alhas, annesinin tedavi görmek üzere 27 Kasım'da kaldırıldığı hastanede hayata veda ettiğini açıklamıştı.
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"VEDALAR HER ZAMAN HÜZÜNLÜ OLMUŞTUR"
Güzide Kasacı için son yolculuğuna uğurlanmadan önce Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Törende arkadaşları ve yakınları Güzide Kasacı'yı anlattı. Kasacı'nın arkadaşı Saadet Ayhan "Vedalar her zaman hüzünlü olmuştur. Hele 40 yıllık dostunun sonsuzluğa gönderilmesi için yapılan veda töreni... Hepimiz tanıyoruz onu. Kahkahasıyla, neşesiyle, çevresine verdiği enerjisiyle tanıyoruz" diye konuştu.
Güzide Kasacı'nın torunu Ebru Çiftçikal ise, "Söyleyecek çok şey var. Saadet teyze de çok güzel anlattı zaten. Anneannem çok güzel bir Cumhuriyet kadınıydı" şeklinde konuştu.
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Güzide Kasacı, son yolculuğuna Levent Afet Yolal Camii’nden uğurlandı.
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Güzide Kasacı'nın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
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GÜZİDE KASACI HAKKINDA
Güzide Kasacı, 1929'da İstanbul'da doğdu. Fatih Kız Ortaokulu'ndan mezun olan Kasacı, 1951'de kayıt olduğu İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'nı 3 senede tamamlayarak mezun oldu.
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Güzide Kasacı; Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Dr. Nevzat Atlığ, Şefik Gürmeriç, Yesari Asım Arsoy ve Mustafa Nafiz Irmak'ın derslerine katıldı.
Güzide Kasacı, en son 2012'de Yaşar Özel, Ayşe Tunalı, Zekai Tunca, Samime Sanay, Nalan Altınörs, Mustafa Sağyaşar, Ayşe Taş, Seçil Heper ve Yıldırım Bekçi ile turne programına katılmıştı.
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Sesiyle büyük beğeni kazanan Güzide Kasacı, 1960'tan itibaren solo albümlere imza attı.
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Güzide Kasacı'nın seslendirdiği eserlerden bazıları ise şöyle;
'Seni Andım Yine'
'Suçlusun Bunda Sen de'
'Unutmak İstesem O Hatırayı'
'Ah Şu Gönlümüz'
'Bir Şeyler Var Aramızda'
'Unut Sevme Beni'
'Albümdeki Resimler'
'Aman Adanalı'
'Hüsnüne Güvenme'
'Leyla Acep Neden Ses Vermiyor Feryadıma'
'Merhaba Dostlar'
'Canın İsterse'
'Huysuzsun'
'Yalan Yalan Değil'
'Petek Petek Varken Balın'
'Sevda Öyle Müşkül ki'
'Kalmadı Bende Ne Arzu Ne Gönül'
'Ah Dedim Vah Dedim'
'Benim Yarim Yaramazdır Yaramaz'
'Hangi Bağın Bağbanısan Gülüsen'
'Sen Böyle İstedin'
'Her Günüm Mazide Kalmış'
'Ayrılsak da Beraberiz'
"Dün Gece Ye's ile Kendimden Geçtim"
'Hicranla Harap Oldu'
'Çiçekten Çiçeğe'
Fotoğraflar: Youtube, Depo, İHA, DHA