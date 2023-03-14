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Atakan’ın “Altan’la biz bugün evleniyoruz” sözleri üzerine herkesi şaşkınlığa uğrattığı tanıtımda Atakan ve Altan’ın tüm aileyi saran nikah telaşı ekrana geliyor. Yaşanacak eğlenceli anlar merakla bekleniyor.

GÜZEL GÜNLER’İN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ayşim’den gelen telefonla herkes apar topar hastaneye gitti. Kalp krizi geçiren Saliha’nın durumunun iyi olmasıyla tüm aile derin bir nefes alırken, Selma olanlardan kendini sorumlu tuttu. Bir anda sosyal medyada ünlenen Füsun, stüdyoya girip kayıt yapması için kendisine gelen fırsatı kaçırmadı. Büyük bir çabayla stüdyo için gereken parayı kendi kendine halleden Füsun; Kıymet, Hâkim ve Feyyaz’ın yardımıyla yeni bestesini seslendirdi. Selma, Cihangir’in tasarım kursuna başladı. Cihangir’in Selma ile birlikte vakit geçirmesini kıskanan Mihran, Cihangir’e Selma’dan uzak durmasını söyledi. Cihangir bu konuşmayı Selma ile paylaşınca, Selma’nın Mihran’a tepkisi sert oldu. Derin’in kendi evinde Ayşim için hazırladığı sürpriz doğum gününe Ayşim ve Füsun birlikte gitti. Son anda evdekilere yakalanmamak için Füsun'un kendi odasına saklandığını gören Alya, bu durumu kullanarak Füsun’un paralarını çaldığını iddia etti. Alya’nın bu suçlamasıyla iki aile yeniden karşı karşıya geldi. Çetin, Kıymet’in kapısını çalarak kızlarının evlerinden para çaldığını söyledi.

İşte Güzel Günler’in 16. Bölüm 2. Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

“Güzel Günler” yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner