Güvenlik kamerası alırken dikkat!

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Güvenlik kameraları bir zamanlar zenginlerin ve ünlülerin kullandığı bir teknolojik cihazdı. Teknolojik gelişmeler sayesinde günümüzde çoğu kişinin ulaşabildiği bir teknoloji haline geldi. Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) ortaya çıkışıyla birlikte bağlantılı cihazların ve daha sofistike ürünlerin üreticileri yeni ve büyük bir pazar ortaya çıktı. Ev Wi-Fi ağlarına bağlı bu cihazlar, cihaz sahiplerinin canlı video yayınları izlemesine, daha sonra izlemek için video kaydetmesine ve ev dışındayken uyarı almasına olanak tanıyor. Aynı özellikler, kameranın güvenliğinin ihlal edilmesi veya görüntülerin sızdırılması durumunda kullanıldıkları evin yeni risklere açık kalmasına da neden olabiliyor.

ALIRKEN SORULMASI GEREKEN SORULAR Siber güvenlik şirketi ESET, her satıcının güvenliğe ve gizliliğe gerektiği kadar önem vermediğinden hareketle, güvenlik kamerası alınmadan önce dikkat edilmesi gerekenleri masaya yatırdı. İşte güvenlik kamerası almadan önce sorulması gereken sorular: 1- Gerçekten bir güvenlik kamerasına ihtiyacınız var mı? Bir ev güvenlik kamerasının gerçekten gerekli olup olmadığına veya başkaları aldığı için bir kamera almakla ilgilenip ilgilenmediğinize karar verin. Bu karar verme sürecinin bir parçası, ne tür bir kurulum yapılması gerektiğine karar vermek olabilir: Profesyonel kurulum gerektiren tam bir CCTV sistemine mi yoksa hızlı bir şekilde kurulabilen ve bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla kontrol edilebilen daha ucuz bir bağlı kameraya mı ihtiyacınız var?

2- Güvenlik ve gizlilik risklerinin farkında mısınız? Ev güvenlik kameraları evi korumak için tasarlansa da, bir güvenlik kamerasına sahip olmak daha büyük bir risk barındırabilir. En kötü senaryoda, uzak veya yerel bilgisayar korsanları, aile üyelerini gözetlemek için canlı yayınlara erişebilir veya boş olup olmadığını görmek için mülkü izleyebilir. Her iki senaryo da istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Ayrıca bu senaryoların gerçekleştiğinden haberiniz olmayabilir. Bilgisayar korsanlarının bu akışlara erişmesinin bir yolu, belki de Wi-Fi şifresini tahmin ederek veya kaba kuvvet uygulayarak ev kablosuz ağına erişmeyi içerir. Ancak daha olası bir senaryo, hesap parolalarınızı tahmin ettikleri veya kırdıkları veya yama uygulanmamış bir üretici yazılımı güvenlik açığından yararlandıkları bir saldırıdır. 3- Satıcının güvenlik geçmişini kontrol ettiniz mi? Ürünleri ve satıcıların itibarını araştırmak önemlidir. Güvenlik ve gizlilik açısından iyi tüketici puanlarına sahip, güvenilir ürünler oluşturma konusunda iyi geçmişe sahip saygın bir markaya yönelmelisiniz. Anında yama sağlama, güçlü şifreleme, gelişmiş oturum açma güvenliği ve sıkı gizlilik politikaları gibi konular da önemlidir.

4- Yayına ve verilere neler olduğunu biliyor musunuz? Bir başka potansiyel risk unsuru, satıcıyla ilgilidir. Video verilerinin yerinde mi yoksa sağlayıcının bulut veri merkezinde mi depolandığını önceden araştırın. 5- Kameranızı nasıl güvende tutacağınızı biliyor musunuz? Başlıca güvenlik ve gizlilik risklerinin farkında olduğunuzda, bu cihazların güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için nelerin gerekli olduğu konusunda da bilgi sahibi olursunuz. Varsayılan parolalar her zaman güçlü ve benzersiz bir parolayla değiştirilmelidir. Daha fazla güvenlik için, mümkün olduğunda iki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanın. Cihazlar düzenli olarak en son ürün yazılımına güncellenmelidir. Uygun şekilde güvenli cihazlar üretme ve ürün yazılımı güncellemeleri sunma konusunda iyi geçmişe sahip saygın bir satıcı seçin.

6- Doğru akıllı ev ayarlarını nasıl yapılandıracağınızı biliyor musunuz? Her şey kameranın kendi ayarlarıyla ilgili değildir. Evdeki modeminiz, akıllı eve açılan kapıdır ve düzgün yapılandırılmadığı takdirde bir güvenlik riski kaynağı olabilir. Cihazların aynı ağdaki diğer cihazları bulmasını sağlayan UPnP ve bağlantı noktası yönlendirme işlevleri, akıllı kameralara erişmek için bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilebilir. Bu nedenle, bazı uygulamaların ve cihazların çalışmasını engelleyebilecek olsa da, modemde kapatılmaları gerekibilir.

7- Kameraya sızılıp sızılmadığını nasıl kontrol edeceğinizi biliyor musunuz? Bir güvenlik kamerasına sızılıp sızılmadığını tespit etmek zor olabilir. Dikkat edilmesi gereken şeyler; kameranın anormal hareketleri, kameradan gelen garip sesler veya gürültüler olmalıdır. Birdenbire hesabınızın şifresi değiştiği için giriş yapamıyorsanız, bu da iyiye işaret değildir. Dikkate alınması gereken bir başka konu, artan veri kullanımı veya düşük performanstır. Cihaza yetkisiz bir kullanıcı tarafından erişiliyorsa, sınırlı bellek ve CPU gücü nedeniyle kameranız daha yavaş çalışabilir. Bu durum kesin bir sonuç vermez. Ayrıca zayıf bir internet bağlantısı gibi daha sıradan bir şeyin sonucu da olabilir. 8- Başkaları üzerindeki etkilerin farkında mısınız? Bir ev güvenlik kamerası edinmek sadece sizin güvenliğinizi ve mahremiyetinizi ilgilendirmez. Kamera evinizin sınırları dışındaki kişilerin görüntülerini yakalarsa, komşularınızın haklarını da etkileyebilir. GDPR kapsamında, bu kişilerin de saygı duyulması gereken gizlilik hakları vardır. Bu doğrultuda kameraları herhangi bir izinsiz girişi en aza indirecek ve komşularla ilgili görüntüleri mümkün olduğunca almayacak şekilde konumlandırmak önemli hale gelir.