Financial Times CEO'su yapay zeka ve gazetecilik yorumu: "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
Kopenhag'da düzenlenen 75. Dünya Haber Medyası Kongresi, dünyanın dört bir yanından bine yakın gazeteci, editör, medya yöneticisinin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'den sadece Habertürk'ün katıldığı kongrede, Gazze'de yapılması mümkün olmayan gazetecilik, yapay zekanın gazeteciliği nasıl dönüştüreceği ve Z kuşağının bir haberden neler beklediğine ilişkin konular konuşuldu. 3 günlük kongrede öne çıkan bazı başlıklar...
Geçen hafta Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 3 gün süren 75. Dünya Haber Medyası Kongresi'ne (World News Media Congress) katılma fırsatı buldum.
Dünya Haber Yayıncıları Birliği (World Association of News Publishers) tarafından her sene düzenlenen bu kongre, bu sene Kopenhag'da WAN-IFRA tarafından Danimarka Medya Birliği/Danske Medier işbirliğiyle düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından bine yakın editör ve medya yöneticisini bir araya getiren bu organizasyonda Türkiye'den sadece Habertürk vardı.
75'i aşkın ülkeden katılımcının bulunduğu bu kongrede, haber medyası sektöründeki zorluklar ve fırsatlar ele alındı, bu sene özellikle yapay zeka ile birlikte gazeteciliğin geleceğinin nasıl şekilleneceği konuşuldu.
Yapay zeka, Ukrayna ve özellikle Gazze'de yapılması mümkün olmayan gazetecilik ve Z kuşağının haberlerde neler aradığı konuşulan önemli konular arasındaydı.
"İSRAİL GAZZE'DE SOYKIRIM YAPIYOR"
Benim için en etkileyici oturum, İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından Gazze'de yaşananlar ve bölgede basın özgürlüğünün nasıl hiçe sayıldığı oldu. Oturumda konuşan iki kadın gazeteci Filistinlilerin uluslararası arenada nasıl görmezden gelindiğini, sadece son 2 ayda genel tutumun değiştiğini ifade etti.
Filistinli gazeteci Shuruq As'ad ile Lübnanlı gazeteci Diana Moukalled, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurguladı.
Filistinli gazetecilerin Gazze'de yaşananları anlatmak için mücadele verirken İsrail güçleri tarafından hedef alındığını söyleyen As'ad, "240 günde Gazze'de 140 gazeteci hayatını kaybetti. Binin üzerinde gazeteci yerinden edildi, 74 medya kuruluşu İsrail ordusu tarafından hedef alındı, 105 gazeteci tutuklandı. Bu dünyanın herhangi bir başka yerinde olsaydı insan hakları ihlal edildiği için çok büyük tepkiler verilirdi, ancak Filistin olunca ses çıkmıyor. Filistinli gazeteciler kendilerini korumak zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.
İsrailli yetkililerin bölgeye gazetecilerin girmesini engellediğini dile getiren As'ad ve Moukalled, "İsrail neden bölgeye gazetecilerin girmesini istemiyor? Neden bunu engelliyor?" sorusunun düşünülmesi gerektiğini vurguladı.
Elbette kongrede ele alınan en kapsamlı konu yapay zekanın gazeteciliği nasıl dönüştüreceği sorusu idi.
Yapay zeka ve özellikle de üretken yapay zeka çağı, haber merkezleri ve yayıncılar için önemli fırsatlar sunuyor. Yapay zeka, içerik oluşturmaya ve geliştirmeye yardımcı olurken, haber siteleri okuyucu deneyimini de bu yönde geliştirmek üzere çalışmalarda bulunuyor.
Birçok medya kuruluşu yapay zeka birimi oluşturmaya başladı, örneğin kongrede Associated Press'in Yapay Zeka Strateji (AI Strategy) Biriminin Yöneticisi Aimel Rinehart ve Danimarkalı medya şirketi JP/Politiken Yapay Zeka Birimi Başkanı Kasper Lindskow da bulunuyordu.
Haber merkezlerinde yeni formatlar bulmak için yapay zeka kullanılabiliyor, ancak birçoğumuz da yapay zekanın gazeteciliği nasıl riske atacağı endişesi de bulunuyor. Bu kapsamda konuşan WAN-IFRA CEO'su Vincent Peyrègne, yapay zekanın haber kuruluşlarının sürdürülebilirliğini olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.
Peyrègne, "Tehlikeyi yeter ki çabuk kavrayın ve bunu kendi avantajınıza nasıl çevirebileceğinizi anlayın. OpenAI'nin, haber işinin temel taşı olan yüksek kaliteli gazeteciliği sağlamak için yapay zeka teknolojilerinin benimsenmesi yoluyla haber merkezlerine yardımcı olma desteğinden memnuniyet duyuyorum" diye ekledi.
WAN-IFRA'nın OpenAI ile işbirliği içinde olduğunu dile getiren Peyrègne, Avrupa, Asya ve Latin Amerika’dan 128 haber merkezinin buna dahil olduğunu söyledi.
"FT 'ERKEN DAVRANAN' OLMAK İSTEDİ"
Financial Times CEO'su John Ridding, Financial Times'ın OpenAI ile lisans anlaşması yaptığını duyuran ilk İngiliz medya kuruluşu olmasından bir ay sonra yaptığı açıklamada haber merkezlerinin yapay zeka ile birlikte çalışmaları konusunda ısrarcı olduğunu söyledi.
Ridding, FT'nin "erken davranan" olmak istediğini ancak aynı zamanda yapay zekanın potansiyel kullanım alanlarını ve etkisini anlamak, bunları genişletmek istediklerini dile getirdi.
Bugünlerin haber medyası için gerçek bir "belirleyici an" olduğunu kaydeden Ridding, yapay zekanın getirdiği fırsatların ve risklerin olduğunu altını çizdi. Ridding, FT'nin kurumsal müşterileri için akıllı brifingler sağlayan yapay zeka destekli bir soru-cevap aracı başlattığını açıkladı.
"Aracıların ortadan kalkması" ve okuyucularından haber mecralarından ayrılmasının şu anda haber endüstrisi için "en büyük tehdit" olduğu konusunda uyarıda bulunan Ridding, FT'nin bu nedenle kaliteli içerik ve araştırmalarını "iki katına çıkardığını" söyledi.
"GÜVENİLİR, KALİTELİ GAZETECİLİK ÖNE ÇIKACAK"
Ridding, yapay zekanın hayatımıza girmesiyle güvenilir, kaliteli insan yapımı gazeteciliğe sahip yayıncıların güçlü bir konumda olabileceğini söyledi ve şunları ekledi; "Çünkü tüm abartılara rağmen, yapay zeka çok fazla hata yapıyor ve gerçeklerin yanında yetersiz kalıyor. Kilit nokta ise, eğitim ve daha da önemlisi, doğrulama ve güvenilirlik"
Dünyanın dört bir yanından editörlerin, üst düzey yöneticilerin olduğu salonda konuşan Ridding, şu anda kısa vadeli bir bakış açısına sahip olmanın "başarı ya da hayatta kalmak için bir reçete olmadığını" söyledi.
"MUTLU BİR SON MÜMKÜN"
"En büyük zorluk, döngü boyunca planlama ve yatırım yapmak. Hepimizin karşı karşıya olduğu büyük değişiklikler üç aylık bir planla ele alınamaz. Zemin ve duvarlar aynı anda hareket ederken uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmak zor." ifadelerini kullandı.
Ridding şu ifadeler kullandı;
"Haber medyasındaki bu uzun soluklu dram daha iyi bir şekilde sonlanabilir, hatta ana aktörler rollerini şimdi ve doğru bir şekilde oynarsa mutlu bir sona sahip olabilir."
Z KUŞAĞI İÇİN ÖNEMLİ OLAN 7 HABER DEĞERİ
Günümüzün en önemli konularından biri de şüphesiz Z kuşağına nasıl ulaşabiliriz? Bu konuya ilişkin de çalışmanın gerçekleştiği kongrede, Z Kuşağının haber değerlerine de değinildi. Küresel Gençlik Haber Laboratuvarı, Z kuşağı için neyin haber değeri taşıdığını belirlemeye yardımcı olacak yaptığı çalışmanın güncellenmiş kılavuzunu paylaştı.
Öğrencilerin medya tercihlerini incelendi ve Z kuşağıyla birlikte yapılan araştırmadan şu 7 değer öne çıktı;
1-Eğitici - ilgili konular hakkında daha fazla şey öğrenmemize ve anlamamıza yardımcı olacak haberler gösterin
2-Güçlendirici - bizi cesaretlendiren ve bilgiye dayalı kararlar alarak harekete geçmemiz için araçlar sağlayan haberler gösterin
3- G-local - küresel olayların bizi yerel olarak nasıl etkilediğini ve bunun tersini gösterin
4- İnsan - empati, merhamet ve ilham uyandıran kişisel deneyimler aracılığıyla bize çeşitli temsiller gösterin
5- Etkileyici - bize çok sayıda insanı etkileyen ve bizi veya ilgili kişileri etkileyen olayları gösterin
6- Objektif - bize gerçeğe dayalı, tarafsız ve farklı perspektiflerden haberler gösterin
7- Zamanında - bize güncel haberleri gösterin ve devam eden olaylara öncelik verin