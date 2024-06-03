Geçen hafta Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 3 gün süren 75. Dünya Haber Medyası Kongresi'ne (World News Media Congress) katılma fırsatı buldum.

Dünya Haber Yayıncıları Birliği (World Association of News Publishers) tarafından her sene düzenlenen bu kongre, bu sene Kopenhag'da WAN-IFRA tarafından Danimarka Medya Birliği/Danske Medier işbirliğiyle düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından bine yakın editör ve medya yöneticisini bir araya getiren bu organizasyonda Türkiye'den sadece Habertürk vardı.

Yapay zeka, Ukrayna ve özellikle Gazze'de yapılması mümkün olmayan gazetecilik ve Z kuşağının haberlerde neler aradığı konuşulan önemli konular arasındaydı.

75'i aşkın ülkeden katılımcının bulunduğu bu kongrede, haber medyası sektöründeki zorluklar ve fırsatlar ele alındı, bu sene özellikle yapay zeka ile birlikte gazeteciliğin geleceğinin nasıl şekilleneceği konuşuldu.

"İSRAİL GAZZE'DE SOYKIRIM YAPIYOR"

Benim için en etkileyici oturum, İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından Gazze'de yaşananlar ve bölgede basın özgürlüğünün nasıl hiçe sayıldığı oldu. Oturumda konuşan iki kadın gazeteci Filistinlilerin uluslararası arenada nasıl görmezden gelindiğini, sadece son 2 ayda genel tutumun değiştiğini ifade etti.

Filistinli gazeteci Shuruq As'ad ile Lübnanlı gazeteci Diana Moukalled, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurguladı.

"BU YAŞANANLAR DÜNYANIN BAŞKA YERİNDE YAŞANSAYDI..."

Filistinli gazetecilerin Gazze'de yaşananları anlatmak için mücadele verirken İsrail güçleri tarafından hedef alındığını söyleyen As'ad, "240 günde Gazze'de 140 gazeteci hayatını kaybetti. Binin üzerinde gazeteci yerinden edildi, 74 medya kuruluşu İsrail ordusu tarafından hedef alındı, 105 gazeteci tutuklandı. Bu dünyanın herhangi bir başka yerinde olsaydı insan hakları ihlal edildiği için çok büyük tepkiler verilirdi, ancak Filistin olunca ses çıkmıyor. Filistinli gazeteciler kendilerini korumak zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

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İsrailli yetkililerin bölgeye gazetecilerin girmesini engellediğini dile getiren As'ad ve Moukalled, "İsrail neden bölgeye gazetecilerin girmesini istemiyor? Neden bunu engelliyor?" sorusunun düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

YAPAY ZEKA GAZETECİLİĞİ NASIL DÖNÜŞTÜRECEK?

Elbette kongrede ele alınan en kapsamlı konu yapay zekanın gazeteciliği nasıl dönüştüreceği sorusu idi.

Yapay zeka ve özellikle de üretken yapay zeka çağı, haber merkezleri ve yayıncılar için önemli fırsatlar sunuyor. Yapay zeka, içerik oluşturmaya ve geliştirmeye yardımcı olurken, haber siteleri okuyucu deneyimini de bu yönde geliştirmek üzere çalışmalarda bulunuyor.

Birçok medya kuruluşu yapay zeka birimi oluşturmaya başladı, örneğin kongrede Associated Press'in Yapay Zeka Strateji (AI Strategy) Biriminin Yöneticisi Aimel Rinehart ve Danimarkalı medya şirketi JP/Politiken Yapay Zeka Birimi Başkanı Kasper Lindskow da bulunuyordu.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ OLUMLU YÖNDE ETKİLEYECEK"

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Haber merkezlerinde yeni formatlar bulmak için yapay zeka kullanılabiliyor, ancak birçoğumuz da yapay zekanın gazeteciliği nasıl riske atacağı endişesi de bulunuyor. Bu kapsamda konuşan WAN-IFRA CEO'su Vincent Peyrègne, yapay zekanın haber kuruluşlarının sürdürülebilirliğini olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

Peyrègne, "Tehlikeyi yeter ki çabuk kavrayın ve bunu kendi avantajınıza nasıl çevirebileceğinizi anlayın. OpenAI'nin, haber işinin temel taşı olan yüksek kaliteli gazeteciliği sağlamak için yapay zeka teknolojilerinin benimsenmesi yoluyla haber merkezlerine yardımcı olma desteğinden memnuniyet duyuyorum" diye ekledi.

WAN-IFRA'nın OpenAI ile işbirliği içinde olduğunu dile getiren Peyrègne, Avrupa, Asya ve Latin Amerika’dan 128 haber merkezinin buna dahil olduğunu söyledi.