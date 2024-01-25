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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Güven endeksi, hizmet ve inşaatta arttı, perakendede azaldı - İş-Yaşam Haberleri

        Güven endeksi, hizmet ve inşaatta arttı, perakendede azaldı

        Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 4,0 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,0 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3,3 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 10:36 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:36
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        Güven endeksi, hizmet ve inşaatta arttı, perakendede azaldı
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        Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 4,0 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,0 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3,3 arttı

        Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 4,0 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,0 oranında azalarak 115,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.

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