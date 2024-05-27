Güven endeksi hizmet sektöründe aynı kaldı, perakende ticaret ve inşaatta azaldı - İş-Yaşam Haberleri

Güven endeksi hizmet sektöründe aynı kaldı, perakende ticaret ve inşaatta azaldı - İş-Yaşam Haberleri

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Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, mayısta aylık bazda hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 117,1 olurken, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 azalarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,3 azalarak 88,3 değerini aldı.

Hizmet sektöründe mayısta bir önceki aya kıyasla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 1,0, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,6 gerilerken, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,6 artış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 7,7, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,9 azalırken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,9 yükseldi. İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,4 artarken, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 0,9 gerileme oldu.