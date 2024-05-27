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İstanbul'da olay saat 13.30 sıralarında Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Eyyubi Caddesi'nde meydana geldi. 13 yaşındaki Semih A. fırından simit aldıktan sonra evine gitmek üzere caddede yürümeye başladı.

EVE GİDERKEN KOLUNDAN VURULDU DHA'da yer alan habere göre bu sırada yolda ilerleyen düğün konvoyundan havaya ateş açıldı. Tabancadan çıkan yorgun mermi Semih A.'nın koluna isabet ederek çocuğun yaralanmasına neden oldu.

ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI REKLAM İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Haberi alan Semih A.'nın anne ve babası da olay yerine geldi. Kolundan yaralanan Semih A. ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İKİ MERMİ ÇEKİRDEĞİ BULUNDU Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Diğer yandan park halindeki 1 aracın üzerinde de 2 adet mermi çekirdeği bulundu.