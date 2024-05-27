Burdur Devlet Hastanesi'nde, önceki gün 08.00-12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geldi.

DHA'da yer alan habere göre hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması sonrası yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp, hastaneye gelmesini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.

İlk etapta sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti. Sağlık Bakanlığı'nın talimatı ile gün içerisinde diyaliz tedavisi gören hastaların tamamı hastanelere gönderildi.

Cumartesi günü 31 olarak açıklanan hasta sayısının 33'e yükseldiği, Burdur, Bucak, Isparta, Afyonkarahisar ve Antalya'daki hastaneler ile özel diyaliz merkezinde tedaviye alınanlardan 14'ünün entübe edildiği öğrenildi.

Burdur Valiliği'nin önlem olarak kapattığı hastanenin diyaliz merkezinde yaşananlarla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

ENTÜBASYONDAN ÇIKARILANLAR OLDU

İHA'da yer alan habere göre entübe edilen 14 hastadan dün bazılarının durumunun iyiye gittiği ve entübasyon işleminden çıkarıldığı öğrenildi.

BURDUR VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Burdur Valiliği, konuya ilişkin diyaliz işleminin ardından evlerinde rahatsızlanan hastaların hastaneye çağrılarak ilk müdahalelerinin yapıldığını, 23 hastanın çevre hastanelere sevk edildiğini, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı.

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Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, "Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinde 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü toplam 31 hasta diyalize girmiştir. Diyaliz işlemi tamamlanıp eve nakli sağlanan hastalardan bazılarının baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetleri ile hastaneye başvurmaları üzerine, gün içerisinde diyalize giren tüm hastalara ulaşılarak, hastaneye geri çağrılmıştır.

Geri çağrılan 31 hastaya Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisinde ilk müdahaleleri yapılarak, 8’i Antalya ili, 4’si Afyonkarahisar ili, 3’ü Isparta ili, 4’ü Bucak ilçesi ve 4’ü şehir merkezinde bulunan özel diyaliz merkezi olmak üzere toplam 23 hasta çevre hastaneler ve diyaliz merkezlerine sevk edilmiştir.

Önlem olarak Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi kapatılmış, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Süreç ve hastaların durumu yakından takip edilmekte olup, tedavileri devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

DİYALİZ MERKEZİNDE İNCELEME YAPILDI

Olumsuz durum sonrasında polis olay yeri inceleme ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Bölümünde incelemelerde bulunurken yaşanan durumunun nedeninin yapılan incelemeler sonrasında çıkacak Adli Rapor ile belli olacağı söylendi.

TEMİZLİK BAKIMI YAPILMIŞ İDDİASI

Öte yandan, olaydan bir gün önce diyaliz bölümündeki makinelere özel bir şirket tarafından bakım çalışması yapıldığı öğrenildi.