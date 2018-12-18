Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, online alışveriş yapanların yaklaşık yüzde 25’inin çeşitli sorunlar yaşadığını ortaya koyuyor. Bu sorunların başında da sahte internet sitelerinin yaşattığı mağduriyetler geliyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, internetten alışverişte güven damgası uygulamasını hayata geçirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB) tarafından e-ticaret sitelerine güven damgası verilecek. Yeni uygulama ile birlikte Ticaret Bakanlığı online alışveriş sitelerini bir teste tabi tutacak.

Testi başarıyla geçen sitelerde 'güven damgası' yer alacak. E-ticaret sitelerinin ana sayfalarında bulunacak bu sembol o sitenin belli başlı güvenlik tedbirlerini almış olduğunu ve güvenilir bir site olduğunu kullanıcılara göstermek amacı ile kullanılacak.

Güven damgası uygulaması ile 2019’da online alışverişin perakendedeki payının en az yüzde 30 artış göstereceğini ifade eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, “Online alışverişte tesis edilen güven ortamı, vatandaşın e-ticaretin avantajlarından faydalanmaya daha istekli olmasını sağlayacaktır. 2019 içinde e-ticaret sektöründe yüzde 30’dan fazla büyüme bekliyoruz” dedi.

SİTELER NE YAPACAK?

Aynı zamanda Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu olan Çiğdemli, güven damgası ile sitelerin yerine getirmesi gereken adımlar ve başvuru esasları hakkında şu bilgileri verdi:

E-ticaret siteleri Güven Damgası başvurusundan en çok 3 ay önce ve her sene içerisinde en az 1 defa sızma testi yaptırmak zorunda olacak. Kişisel veri ve ödeme bilgileri içeren tüm işlemler SSL ile gerçekleştirilecek. Satılan ürünün içeriği, stok bilgisi, malzemeleri ve ölçü bilgilerinin yanı sıra teknik özellikleri, garanti ve kullanım koşullarına da sitede yer verilecek.

Ayrıca ilgili ürünün kimler tarafından kullanılabileceği ve teknik bir desteğe ihtiyaç duyulduğunda kimler tarafından bu desteğin sağlanacağı da belirtilecek. Ürünlerin gerçek boyutlarının anlaşılmasını sağlayan görseller kullanılacak, kargo ve teslim süreleri konusunda bilgilendirme sağlanacak. Tüketicinin şikayet ve taleplerini iletebilmesi için sitede, telefon aracılığı ile ulaşabilecek müşteri hizmetleri bilgisi yer alacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Güven Damgası’nı edinmek isteyen e-ticaret firmaları başvurularını GDS’ye (Güven Damgası Sağlayıcıları) www.guvendamgasi.org.tr sitesi üzerinden yapması gerekiyor. Daha sonra Güven Damgası Sağlayıcıları tebliğde belirtilmiş olan şartların varlığını kontrol edecek.

Sitedeki eksik maddeler tespit edilir ise ek süre verilecek. Güven Damgası Sağlayıcıları’nın 30 gün içerisinde başvuruyu sonuçlandırmaları gerekiyor. Başvuru olumlu sonuçlanırsa, sitenize Güven Damgası Sağlayıcıları sitesi ile bağlantılı bir sembol yerleştirilecek.