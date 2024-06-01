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        Haberler Dünya Guterres: Gazze'de ateşkes taslağının kalıcı barış sağlanması için anlaşmaya yol açmasını umuyorum | Dış Haberler

        Guterres: Gazze'de ateşkes taslağının kalıcı barış sağlanması için anlaşmaya yol açmasını umuyorum

        Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes önerisiyle ilgili "Gazze'de çok fazla yıkım ve acıya şahit olduk. Artık durması gerekiyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 01:50 Güncelleme: 01.06.2024 - 01:50
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        BM'den ateşkes taslağı açıklaması
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        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi’nde ateşkes taslağıyla ilgili, "Kalıcı barış sağlanması için anlaşmaya yol açmasını umuyorum." açıklamasında bulunduğu bildirildi.

        BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

        Dujarric, Guterres'in ateşkes, tam ve engelsiz insani yardım erişimi ve esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılması için aylardır çağrıda bulunduğunu anımsatarak, Genel Sekreter'in ateşkes taslağıyla ilgili "Kalıcı barış sağlaması için anlaşmaya yol açmasını umuyorum." açıklamasını yaptığını kaydetti.

        "ACI VE YIKIMIN ARTIK DURMASI GEREKİYOR"

        Guterres, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Gazze'de çok fazla yıkım ve acıya şahit olduk. Artık durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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        Başkan Biden'ın girişimini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Guterres, tüm taraflara bu fırsatı değerlendirme çağrısında bulundu.

        Guterres, söz konusu girişimin ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve güvence altına alınmış engelsiz insani yardım ile nihai olarak Orta Doğu'da kalıcı barışa yol açacağına işaret etti.

        BİDEN YENİ ÖNERİYİ AÇIKLAMIŞTI

        ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

        Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

        İlk aşamada, "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Birleşmiş Milletler
        #Filistin
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