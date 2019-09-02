Skora göre değerlendirmek doğru değil. Son maç Başakşehir ile oynanmış, geriden gelmiş, Ferdi ve Zajc ile sonuç almış. Bu değişiklikleri neden yaptın diyemezsin. Skor 2-0 olsa muhtemelen Tolgay’ı alacaktı. Buna imkan bulamadı ve tehdit aldı.