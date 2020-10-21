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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Merhum oyuncu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, TRT ses sanatçısı yakın dostu İsmail Özkan ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.

İkili tedbiri elden bırakmayıp, maskeleriyle basın mensuplarına poz verdi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aydoğan, oyunculuk kariyerine yakında ticareti de ekleyeceğini söyledi.

Ticaret yapmanın her zaman aklında olduğunu söyleyen Gurur Aydoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Kuracağım online site ve sosyal medya üzerinden tasarladığım spor ürünleri ile eşofmanları tüketici ile buluşturarak ticarete atılmayı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda başka ticari alanlarda da kendimi göstermek istiyorum.