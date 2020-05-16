Birkaç gün önce, annesinin en yakın arkadaşlarından biri olan Nur Yerlitaş ve Bülent Ersoy'un annesinin vefatı ile ilgili duygularını da paylaşan Aydoğan, şu ifadeleri kullandı:

Nur abla ve Bülent hanım annemin en yakın arkadaşıydı. Annemin her zaman kötü gününde yanında oldular. Benim de kötü günlerimde yanımdaydılar ve ben de Bülent hanımın annesinin cenazesine gidip yanlarında olmaya çalıştım. Nur abla zaten burada yatıyor biliyorsunuz, Allah hepsine rahmet eylesin inşallah.